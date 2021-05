Dömötör Csaba: Reméljük, hogy akik ezerféle módon tiltakoztak Schobert Norbert vágódisznós hasonlatán, most a karácsonyi mondatokról is szakértenek egyet

Veretes politikai hullámokat vert a tegnapi Economist-írás Karácsony Gergelyről, csak úgy hullanak az érdekes tanulságok, kezdte szombati Facebook-bejegyzését Dömötör Csaba.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint az első ilyen, hogy egy globális pénzügyi lapban tették egyértelművé Karácsony miniszterelnöki jelöltségét.

– írta.

Dömötör szerint most már azt is tudjuk, hogy Karácsony Gergely szerint a külső fizikai tulajdonságoknak meghatározó jelentősége van a politikában. Azt írta: a PR-osok által beállított mosoly mögött egy olyan főpolgármester képe rajzolódik ki, aki szerint más minőséget képviselnek azok, akik kövérebbek, vagy akik – alapvetően rajtuk kívülálló okból – nem érték el a százkilencvenegynéhány centit.

Ebben a vitában, zavarba ejtően furcsa érzés, de Szabó Tímeával értek egyet. Gyengeséget mutat, ha kínjukban az ellenük harcolók külsejét kommentálják. Nem most mondta, de most is mondhatta volna. Azt azért pislákoló lánggal reméljük, hogy azok, akik ezerféle módon tiltakoztak Schobert Norbert pár héttel ezelőtti vágódisznós hasonlatán, most a karácsonyi mondatokról is szakértenek egyet, szigorúan a tolerancia, a tisztelet és mások elfogadásának talapzatán.