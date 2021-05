Hétfőtől szerdáig foglalhatnak még időpontot oltásra a 16–18 évesek

A 16–18 éves regisztráltak számára hétfőn, kedden és szerdán nyílik meg az időpontfoglalás lehetősége a koronavírus elleni oltásra, és csütörtöktől kezdik a korosztály oltását Pfizer-vakcinával – nyilatkozta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára szombaton a közmédiának. Az MTI tudósítása szerint György István, aki egyben az országos oltási munkacsoport vezetője is, elmondta: péntek éjfélig 60 ezer fiatal regisztrált az oltásra.

Felhívta a figyelmet, hogy az oltás beadásához szükség van egy szülői beleegyező nyilatkozatra is, e dokumentum nélkül nem fogják megkapni az oltást. Hozzátette: a 16–18 évesek korosztályába 197 ezren tartoznak, péntekig 60 ezren regisztráltak oltásra; a 16. életévüket idén betöltők 75 ezren vannak és a 18. életévüket elhagyók száma is több tízezer. Megjegyezte, amennyiben nem használják fel e korosztálynál a számukra rendelt Pfizer-vakcinát, az operatív törzs fog döntést hozni a megmaradó, fel nem használt adagokról.

György István közölte azt is, hogy három vakcinára – a Sinopharmra, a Szputnyik V-re és az AstraZenecára – időpontfoglalási lehetősége van a regisztráltaknak, illetve megnyílt a regisztrációs lehetőség azoknak, akiknek nincs taj-száma. Az államtitkár úgy fogalmazott, a regisztráltak már rövid idő alatt – akár másnap – is oltáshoz juthatnak.

György István beszámolt arról is, hogy a szombaton érkező Moderna-vakcinából háromezer háziorvos fog kapni, 1900 praxisnak pedig Janssen-oltóanyagot küldenek. Mint mondta, továbbra is jól halad az oltási program Magyarországon, eddig több mint 4 millió 260 ezren kapták meg már valamely oltás első adagját és 2 millió 450 ezren a második dózist is.

A védettségi igazolványokkal kapcsolatban György István elmondta, eddig több mint négymilliót küldtek ki, és tíz százalék alatti a panaszok száma. Azt javasolta azoknak, akik valamilyen okból nem kapták kézhez igazolványukat, hogy a kormányablakokban érdeklődjenek, ott kiderítik miért, hol akadt el az igazolvány. Hozzátette: a központi okmányirodában is kereshetők a meg nem érkezett igazolványok. Itt több mint 25 ezer védettségi igazolvány megvan, tehát ha keresi valaki, akkor rövid időn belül hozzájuthat. Jelezte, ha 30 napon belül nem érkezik meg az igazolvány, a kormányrendelet értelmében nem kell megfizetni a háromezer forintos igazgatási díjat.