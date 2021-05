Szabó Tímea az Alkotmánybírósághoz fordul az egészségügyi dolgozók lehallgatása miatt

Botrány: mégis lehallgatják az egészségügyi dolgozókat! Alkotmánybírósághoz fordulok az orvosokat, ápolókat érő hátrányos megkülönböztetés miatt. Az egészségügyi dolgozókat engedély nélkül is le lehet hallgatni, a rendőröket meg csak az ő hozzájárulásukkal? Hát hol élünk?

– írja a Párbeszéd képviselője a Facebookon. Korábban megírtuk, hogy valójában engedély se kell ahhoz, hogy az egészségügyi dolgozók lehallgathatóak legyenek.

A világon nincs olyan hely, ahol orvosokra, ápolókra szigorúbb szabályok vonatkoznak, mint a rendőrökre! De mégis van: Magyarország! A Belügyminisztérium ma azt válaszolta a kérdésemre, hogy igenis lehallgathatják és megfigyelhetik az orvosokat, ápolókat a hozzájárulásuk nélkül is! Ez teljesen aránytalan intézkedés, ráadásul diszkriminatív is. Hiába vonatkozik ugyanis ugyanaz a rendőrségi törvény a rendőrökre és az egészségügyi dolgozókra, úgy tűnik, egy fontos különbség mégis van: a rendőröknek alá kell írniuk azt a hozzájárulási nyilatkozatot, amelyben elfogadják, hogy megfigyelhetik őket. Persze, nem muszáj aláírniuk, csak akkor azonnal kirúgják őket. De ez akkor is az ő döntésük. Ugyanez a döntési lehetőség, úgy tűnik, nem adatik meg az orvosoknak, ápolóknak, ami egy teljesen jogszerűtlen, hátrányos megkülönböztetés.