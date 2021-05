Orbán: Én harcolok a liberálisokkal szemben a szabadságért

– erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a postoj.sk című szlovák hírportálnak adott, szerdán este megjelent interjújában. Az MTI összefoglalója szerint Orbán kijelentette, hogy a liberálisok véleményhegemóniára törekednek, és erre szolgál a politikai korrektség, aminek segítségével megbélyegzik a konzervatívokat és kereszténydemokratákat, és igyekeznek ellehetetleníteni őket.

– magyarázta Orbán Viktor. A miniszterelnök beszélt a Fidesz az Európai Néppártból (EPP) történt távozásáról is. Meg akarjuk változtatni Brüsszelt – nyilatkozta Orbán. Szerinte Brüsszel a mai formájában nem alkalmas arra, hogy megfelelő válaszokat adjon az emberek problémáira, amit a migráció is bizonyított, de nem volt meggyőző Brüsszel válasza a 2008-as pénzügyi válságra sem.

Mi az EPP-vel szerettük volna megváltoztatni Brüsszelt, de ők erre nem vállalkoztak. Most létre kell hoznunk egy új politikai közösséget, amely hatást tud gyakorolni Brüsszelre

– tette hozzá a miniszterelnök.

Orbán a migráció témájában a magyar és a német álláspont között fennálló különbségekről elmondta: „a németek hisznek abban, hogy amennyiben az a bennszülött német társadalom, amely kezdi elhagyni a keresztény értékeket, amikor együtt fog élni a muszlim migránsok millióival, össze fog keveredni, és egy új társadalmat hoz létre”. De ő nem hisz ebben, mivel így párhuzamos társadalmak jönnek létre, amelyek egymás mellett fognak élni, és „ebből nagy problémák jöhetnek létre”. Én ezt nem kívánom a saját hazámnak – mondta Orbán Viktor, aki szerint az Európai Parlament kimondottan káros szerepet játszik, mert az európai politikát pártalapra helyezi, és az európai baloldal az államok szuverenitásával szembeni támadásokra használja.

– jelentette ki Orbán.

Az unió lehetséges jövőjével kapcsolatban feltett kérdésre Orbán Viktor azt mondta:

azt biztosan tudni lehet, hogy 2030-ra nem jön létre semmilyen európai nép, és továbbra is fognak itt magyarok, szlovákok, németek, franciák élni, nemzetek és államok is lesznek és együttműködés is lesz, annak formáját pedig majd kitalálják, viszont kérdéses, hogy képesek lesznek-e a posztkeresztény és posztnemzeti társadalmak egy stabil Nyugat-Európát kiépíteni.