Öt évbe telt, de az idén lesz McDonald’s Ózdon

A borsodi város vezetése öt éven át győzködte a McDonald’sot, létesítsen végre egy gyorséttermet Ózdon, ám sokáig hiába próbálkoztak. Tavaly szeptemberben aztán Janiczak Dávid polgármester bejelentette, sikerült megállapodni a gyorsétteremlánccal, most pedig azt közölhette az ózdiakkal, hogy megvannak a szükséges engedélyek, és júniusban megkezdődhet az új étterem építkezése.

Közel öt éve próbálkozunk a városba csábítani a McDonald’s étteremláncot, mivel számos alkalommal jelezték a lakosok, hogy igény lenne rá. A kezdetekben azonban falakba ütköztünk, a cég akkori üzleti stratégiája nem tette lehetővé az ózdi nyitást. 2019-ben viszont az étteremlánc magyarországi tulajdonosváltását követően fordulat állt be a vállalat üzletpolitikájában és nyitottá váltak a beruházásra

– mondta még szeptemberben Janiczak a Napi.hu-nak, és az is kiderült már korábban, hogy az új étteremben McCafé és McDrive szolgáltatások indítását, valamint egy harminckét férőhelyes parkoló és egy játszótér kialakítását is tervezik. A lapnak a jobbikos polgármester most azt is elmondta, hogy még az idén megnyit az étterem, ha minden jól megy:

Jelenleg körülbelül 60-70 alkalmazott felvételével kalkulál Ózdon a McDonald’s, az éttermet maga, a McDonald’s-ot üzemeltető cég a Progress Étteremhálózat Kft. vezeti majd. A nyitás egészen pontos dátuma ugyan még nem ismert – tudjuk milyen egy építkezés, bármi miatt csúszhat – de még ezen év végén várható.

Ami pedig a többi ózdi étteremtulajdonos forgalomcsökkenés miatti aggodalmait illeti, azokra Janiczak most úgy reagált, a projekt támogatottsága elsöprő a városban, ezért nem számít további tiltakozásokra.