A kormány intézkedéseit dicsérte a WHO regionális igazgatója

Budapestre látogatott Hans Kluge, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Regionális Irodájának igazgatója. Kluge csütörtökön Kásler Miklóssal és Orbán Viktorral is találkozik majd, szerdán pedig Szijjártó Péter fogadta, akivel közös sajtótájékoztatót is tartott.

A külügyminiszter azzal kezdte, hogy a nagyrabecsülését és köszönetét fejezte ki az Egészségügyi Világszervezet valamennyi dolgozójának a világjárvány elleni védekezésért.Azt mondta, a magyar védekezési intézkedések meghozatalakor a WHO sztenderdjei szerint járt el a kormány.

Szijjártó ismertette, hogy milyen ütemben érkezik 1 millió 480 ezer keleti vakcina a következő tíz napban:

szombaton 600 ezer adag Sinopharm,

a jövő hét elején 280 ezer Szputnyik V második komponens,

a jövő hét második felében még 400 ezer Sinopharm,

valamint 200 ezer Szputnyik V első komponens érkezik.

Orosz vakcinából májusban még 200 ezret várnak, és azzal az összes Szputnyik megérkezik, amire szerződött a kormány az oroszokkal. Kínai vakcinából viszont 1,5 millió helyett 2,1 millió jön összesen.

A külügyminiszter azt is kifejtette, hogy szerinte a WHO „fair és korrekt maradt, nem ült fel a politikai hangulatkeltésnek soha”, a vakcinákat nem geopolitikai érdekek alapján értékelték, hanem hatékonyságuk és biztonságosságuk alapján.

Hans Kluge nagyon megdicsérte a magyar kormányt: azt mondta, maximalizálták azoknak a kórházi ágyaknak a számát, amelyeken Covid-betegeket lehet ellátni, ösztönözték az egészségügyi dolgozókat, felgyorsították a tesztelési kapacitásokat, védték az időseket, és az operatív törzs az egyéneket és a vállalkozásokat is védte. A vakcinációs kampányt példaértékűnek nevezte.