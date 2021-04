Duda Ernő virológus: Erdei remetének állsz, beoltatod magad, vagy kihalsz

Duda Ernő virológus szerint a fokozatos nyitás elrendelése csak politika értelemben okos döntés, hiszen, „ha most nem nyitnak, csökken a kormánypártok népszerűsége”.

Viszont, így a virológus, járványügyi adatok nem szólnak semmilyen nyitás mellett.

Úgy véli, „intenzív propagandára lenne szükség arról, hogy a járványnak nincs vége, tessék hordani a maszkot; és meg kellene büntetni azokat, akik nem hordják”.

A professzor a Népszavának adott interjújában az iskolák április tizenkilencedikére tervezett nyitásával kapcsolatban úgy véli, addigra nem szereznek védettséget a pedagógusok, ugyanis „csak az védett, aki megkapta mindkét oltását, és utána eltelt egy-két hét attól függően, hogy melyiket kapta”.

Vakcinák szerint:

Duda Ernő azzal kalkulál, hogy az 1,1 millió kétszer oltotton kívül az a másfél-kétmillió ember szerzett védettséget, aki átesett a betegségen: vagyis két és fél-három millióan lehetnek védettek, hétmillióan viszont nem.

A professzor beszélt arról is, hogy a Pfizer, klinikai próbaként, tavaly október óta olt 12-15 éves gyerekeket, és az oltás ebben a korcsoportban 100 százalékosan hatékony (szemben a felnőttek esetén mért 95 százalékos hatékonysággal); ráadásul a kínaiak és az amerikai Moderna gyártói is vizsgálják vakcinájuk hatását gyerekekre.

A virológus szerint Amerikában ősszel a gimnazisták oltva kezdik a tanévet, az ottani elemi iskolások jövő tavaszra kapják meg a vakcinát; Magyarországon pedig elérhető, hogy szeptemberben a középiskolások és az egyetemisták oltva kezdjék az évet.

A professzor tételmondata:

Jól látszik, hogy ennek nem lesz vége, míg mindenkit be nem oltunk. A gyerekeket is, az öregeket is.