Koronavírus: a 22, hatvan évnél fiatalabb elhunyt közül 18 férfi

Továbbra is 200 feletti napi halálozást jelentett a koronavírusról tájékoztató kormányzati oldal. Közülük 22-en voltak olyanok, akik nem töltötték be a 60. életévüket – ezt mutatja a feltöltött adatbázis. És viszonylag sok olyan elhunyt is van, akik 60-62 évesek voltak, vagyis, amint arról egyre több szó esik, egyre csökken az elhunytak átlagéletkora.

A 22, ma lejelentett elhunyt között csupán 4 nő van. A legfiatalabb áldozat egy 39 éves férfi.

A táblázat alapján a 60 év alatti elhunytak, zárójelben az, amit a kormányzati oldal alapbetegségeikként feltüntet: