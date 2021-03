DK: Brutális, amit a tömeggyilkos halálkormány művel

Még a Demokratikus Koalíciótól is erős szavakkal kritizálta a kormányt az ellenzéki párt szerda délelőtti közleményében.

A szöveget jegyző DK-szóvivő, Barkóczi Balázs felemlegeti, hogy Kásler Miklós kedden ellátogatott egy kórház covid-osztályára, ahol mindössze egy sebészi maszk takarta az arcát.

„A Demokratikus Koalíció szerint brutális, amit a tömeggyilkos halálkormány tagjai művelnek. Kásler Miklós koronavírusos betegek közt parádézik, miközben több száz ember hal meg naponta és több ezren fertőződnek meg. Kásler egy semmire sem való báb, aki pont semmit sem tesz hozzá a járvány elleni védekezéshez, teljesen fölöslegesen tartják el közpénzből, ahogy az összes többi fideszes kormánytagot is. Mi, európai magyarok gyalázatnak tartjuk, hogy Orbánéknak csak a propaganda és a látszat a fontos, egyszer pedig ezért nagyon meg fognak mindannyian fizetni. Mindenek előtt viszont Kásler Miklós a covid-osztály helyett inkább látogassa meg a főnökét, és adja be sürgősen a lemondását, mert ez a legjobb, amit most tehet” – olvasható a közleményben.