„Orbán Viktornak mennie kell!” – írta a Fidesz-alapító Áder Jánosnak

Áder Jánosnak postázott, nyílt levelét, Kardos József eljuttatta a Magyar Narancsnak is. Az egykori erdőmérnök-hallgató a Fidesz 33. születésnapja alkalmából, mint az alapítók egyike arra volt főleg kíváncsi, hogy az államfő miként éli meg a párt óriási pálfordulását, miért tűri szótlanul, hogy

Nem titkolja, Orbán Viktorra gondol, aki előbb a pártot, utána pedig az egész országot kisajátította és mára szembemegy mindazzal, amit egykor célul tűztek ki. A Fideszt pártféleséggé tette, ahol a tagok csak statiszták, biodíszletek, mindenről ő dönt, miközben valójában nem is miniszterelnök.

Kardos József hosszan bírálja Orbán Viktort, a NER-t, a korrupciót, a szabadságjogok megkurtítását, a kritikus hangok elhallgattatását, a kontraszelekciót, a mostani „kapkodó, következetlen és dilettáns” járványkezelést. A Soros György és Iványi Gábor elleni kampány miatt morális nullának tartja a kormányfőt, akit már nem lehet mentegetni azzal, hogy necces amit tesz, de a cél szentesíti az eszközt.

Ádert egyenes, őszinte, tisztességes embernek tartotta mindig, ezért nem érti, miért nem emelte fel a hangját az elmúlt 10 évben.

Hol voltál akkor, amikor a hajléktalanoknak ment neki ez a lelketlen hatalom? Hol voltál, amikor tudósainkat megalázva verték szét a MTA kutatóintézeti hálózatát? Hol voltál, amikor a civil szervezeteket vegzálták igazságtalanul? Hol voltál akkor, amikor az ország legjobb, de világszinten is kiemelkedő egyetemét puszta rosszindulatból elüldözték? Hol voltál akkor, amikor ártatlan, menedéket kérő családokat éheztettünk a tranzitzónának nevezett büntetőtelepeken? Hol vagy most, amikor az önkormányzatiságot számolják fel? Hol vagy most, amikor az egyetemek autonómiáját veszik el? Hol vagy most, amikor egyedülállóktól és egynemű pároktól tagadják meg az örökbefogadás lehetőségét? Hol vagy Te egyáltalán, amikor égbekiáltó igazságtalanságok és gonosz törvények születnek sorban? Nem kéne néha az elnyomott rétegekért is megszólalnia valamelyik méltóságnak?