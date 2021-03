Az ózdi kórház főorvosa szerint minden nap olyan, mintha tavaly Olaszországban lennénk

Azokat a felvételeket képzeljék el az ózdi kórházban, mint amilyenek tavaly Olaszországban készültek. Ezt éljük meg nap mint nap, óriási terhet ró ránk, mind fizikálisan, mind szellemileg

– mondta az Ózdi Városi Televíziónak Bélteczki János, az Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója, amit a Hvg.hu vett észre.

A kórházban többen nem írták alá az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló szerződést, de volt olyan is, aki máshol kapott jobb ajánlatot. Emellett a saját dolgozóikat is nélkülözniük kell a covid miatt.

A háziorvosi rendszerről is komoly problémákat ír le a riport. Azt mondják, a 32 praxis jelentős része üres. Szerdán negyvenen keresték fel a sürgősségit, 17 embert már haza sem engedtek, szinte mindegyiküknek oxigént kellett adni, többeknek tüdőgyulladása volt. A főigazgató szerint 150 covidos beteget látnak most el, ezen felül 17-en vannak most intenzív osztályon lélegeztetőgépen.