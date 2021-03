Kincses Gyula: Legyen egy rövid, de nagyon szigorú zárás

– mondta az InfoRádiónak Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke annak kapcsán, hogy a kamara hétfői közleményében hangsúlyozta: „a baj nagy, és ha nem vigyázunk, még nagyobb lesz”. A MOK kérésekkel fordult a lakossághoz és a kormányhoz is, és azt szeretnék, hogy csak rendkívül indokolt esetben mozduljunk ki otthonról.

Kincses hozzátette, hogy most és minden nap minden ember személyes felelőssége a védekezés, hogy ne fertőződjön meg. A hétfői közleményből azt emelte ki, hogy „inkább legyen egy rövid, de nagyon szigorú zárás, mint elhúzódóan egy félig zárt és félig eredményes világ”.

Élelmiszerbolton, patikán kívül gyakorlatilag mindent be kellene most zárni. Drogéria minek? Az alapvető tisztálkodási, higiéniás felszerelések mind kaphatók az élelmiszerboltokban is. És az emberek szervezzék észszerűen a vásárlásukat, ne legyen az, hogy ma berohanok egy vajért, holnap egy kiló kenyérért, hanem heti bevásárlásokat szervezzenek, minimalizálják a boltban való tartózkodást!