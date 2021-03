Egy hét alatt is hatalmasat javult az oltási kedv, már az emberek 52 százaléka beoltatná magát

Jelentősen nőtt az oltási hajlandóság, derül ki a KSH heti monitorából. Most 51,8 százalék mondta azt, hogy be tervezi magát oltatni, ha lesz elérhető oltás. 20,6 százalék azt mondta, hogy talán, és 4,6 százalék nem válaszolt. Az egyel korábbi héten még csak 46,4 százalék volt az oltatni akarók aránya, így egy hét alatt is jelentősen javult az oltási kedv.

A mérés a tavaly november 30-ával kezdődő héttől zajlik, az oltási hajlandóság azóta jelentősen megnőtt, írja a KSH. Míg a felmérés első hetében a válaszadók kevesebb, mint 15 százaléka volt biztos benne, hogy beoltatná magát, a mérés tizenötödik hetében (a 2021. március 8-ával kezdődő héten) már a megkérdezettek mintegy 52 százaléka (beleszámítva azokat is, akik már meg is kapták, legalább az első oltást). Ez utóbbi héten a válaszadók 23 százaléka volt elutasító az oltással kapcsolatban, szemben az első héten mért 36 százalékkal. A KSH szerint az oltási hajlandóság javulásában minden bizonnyal szerepet játszik a tájékoztatás erősödése, valamint az oltási program előrehaladása.

Még mindig a 65 feletti korosztály szeretné magát leginkább beoltani, és a 29 év alatti a legkevésbé. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők is sokkal inkább oltatnának, mint az alapfokú végzettségűek. Általánosan is elmondható, hogy minél magasabb iskolai végzettsége van egy csoportnak, annál inkább oltatná be magát.