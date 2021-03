Majd 1800 brit mutánsos fertőzést mutattak ki eddig Magyarországon

A rendőrség továbbra is következetesen érvényt fog szerezni a járványügyi korlátozó szabályoknak – hangzott el az Operetív Törzs pénteki sajtótájékoztatóján, ahol emlékeztettek arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök pénteken reggel a Kossuth rádiónak adott interjújában közölte: még legalább egy hétig biztosan maradnak a korlátozó intézkedések.

Ennek értelmében március 22-től újabb egy hétig kötelező lesz a közterületen való a maszkviselés, érvényben marad az esti kijárási korlátozás, az üzletek is zárva maradnak és magánszemélyek számára tilos a rendezvények tartása.

Gál Kristóf ORFK-szóvivő közölte, hogy a rendőrség információi szerint a hétvégén magánszemélyek ismét gyűlésre hívják az embereket, nemcsak a főváros területén, hanem országszerte. Felhívta a figyelmet arra, hogy a járványhelyzetben a csoportosulással a résztvevők veszélynek teszik ki a saját egészségüket és másokét is.

Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője arra figyelmeztetett, hogy továbbra is meredeken emelkednek a fertőzöttségi adatok, és gyorsan terjed koronavírus brit változata.

A szakember elmondta, hogy eddig 1797 esetben mutatták ki a brit mutáns jelenlétét Magyrországon. 13 esetben a cseh, 6 esetben pedig a dél-afrikai variáns is felbukkant, a brazil vírusmutáció viszont még nem került be az országba.

Galgóczi Ágnes elmondta, hogy a regisztrált idős korosztály több mint fele már megkapta az oltást.

Arról is beszélt, hogy az AstraZeneca vakciánt, amelyről Európai Unió gyógyszerügynöksége a napokban mondta ki, hogy nem növeli a tromboembolia veszélyét, Magyarországon is több százezer ember kapta meg. A szakember szerint az oltást követő esetleges nem kívánatos eseményeket a gyártók és az engedélyező, így a magyar hatóságok is kivizsgálják.