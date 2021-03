Az utasnak leszakadt a lába: ugyanaz a fiatal karambolozott, aki egy csömöri halálos balesetben is főszereplő volt

Két gépkocsi ütközött a Pomázt és Pilisszentkeresztet összekötő úton, a csobánkai elágazás közelében vasárnap.

Az egyik autó árokba borult és fának hajtott. A pomázi önkormányzati tűzoltók mellett a fővárosi hivatásos tűzoltók is a helyszínre érkeztek, hogy kiszabadítsanak egy beszorult utast. A balesetben négyen sérültek meg.

A Blikk a Tények riportja alapján azt írta, hogy az ütközés után a balesetet okozó BMW a fára tekeredett. A tűzoltóknak a luxusautóból kellett kiszabadítani a sérülteket. Csörlő segítségével vontatták le a fáról a személygépkocsit, majd feszítővágó segítségével a roncsba szorult két embert kiszabadították.

A fára tekeredett autó utasai súlyosan megsérültek, a Tények információi szerint egyikük lába leszakadt. A mentők beszámolója szerint az egyik fiatalember roncsolt végtagsérüléseket, a másik végtag- és fejsérülést szenvedett. A baleset másik sérültje egy 50-55 év körüli nő, aki fejsérülések miatt szorult ellátásra. A negyedik utas, egy fiatalember látszólag sértetlenül megúszta az ütközést, de megfigyelés alatt tartják.

A riportból az is kiderült, hogy a luxusautót bérelték, de nem a sofőr nevére.

Elsődleges információk szerint a 23 éves férfi gyorsan hajtott. Jogosítvánnyal nem rendelkezett. Eltiltás hatálya alatt ült a volán mögé.

A luxusautót vezető fiatalnak nem ez volt az első balesete, ugyanis 2019-ben ő okozta Csömör közelében azt a balesetet, amelyben egy 41 éves nő életét vesztette. Az akkori balesetnél is egy luxusautó, egy 500 lóerős Mercedes volánja mögött ült, és a Blikk szerint akkor is jogosítvány nélkül vezetett. Ez az eljárás jelenleg is folyik, vádat emeltek a férfi ellen.