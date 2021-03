Három magyarból kettőnek rendszeresen fáj a feje (x)

A fejfájást rengeteg minden kiválthatja: például a fáradtság, a stressz vagy az időjárás. A fájdalomcsillapító minden második magyarnál a nap része, miközben sokan állítják, hogy enyhe fájdalom esetén koffeinhez nyúlnak.

A magyarok hatvan százalékának1 életét keseríti meg a fejfájás, közülük is a 18-29 éves korosztály tagjai küzdenek leginkább ezzel a kellemetlenséggel. Sokan rendszeresen visszatérő panaszokról számolnak be. Talán éppen ezért, nem is annyira meglepő, hogy a magyarok felénél mindig van valamilyen fájdalomcsillapító.

Na de, hogy jön a képbe a koffein?

Fejfájás esetén sokan a tablettákhoz nyúlnak, mások a mozgásban bíznak, de sokan vannak, akik a koffein enyhe fájdalomcsillapító hatására építenek. A kávé (76%), a tea (44%), a csokoládé (38%), a kóla (22%) és a kakaó (14%) a legkedveltebb koffeinforrás a magyarok körében, ezeket követi az energiaital (11%), utóbbi a férfiak körében népszerűbb, mint a kakaó – derült ki a Pulzus országos reprezentatív kutatásából. És, hogy leginkább miért isznak a magyarok koffein tartalmú italokat? A kutatásban résztvevők 71%-a az anyagcsere serkentésének érdekében nyúl például szívesen valamilyen koffeines italhoz, így nem csoda, ha minden ötödik ember úgy gondolja, hogy az emésztés megindításában vezető szerepe van a reggeli kávénak. Minden hetedik megkérdezett magyar pedig a már említett a fájdalomcsillapító hatást emelte ki, a legtöbben a fejfájás ellen használnak koffeint, a válaszadó nők közül például minden ötödik állította ezt.

Hibrid megoldás

A koffeinnek orvos szakértők szerint megfelelő mennyiségben – ami napi kb. 300 mg –, van egyfajta fejfájáscsillapító hatása, hiszen többek között serkentőleg hat a központi idegrendszerre, javítja az egyes szervek vérellátottságát, és serkenti a vizelet-elválasztást is. Ezek a hatások mind abban segíthetnek, hogy enyhüljön a fájdalmunk, de önmagukban nem mindig elégségesek ahhoz, hogy teljesen el is múljon a fejfájás. Ha ugyanakkor a gyors és hatékony megoldás a cél, érdemes számolni az olyan gyógyszerekkel is, amelyben a fájdalomcsillapítók hatóanyagát koffeinnel kombinálják, ennek köszönhetően rövid idő alatt enyhül a fejfájás, a hatás pedig erősebb is lesz.

