Koronavírus: elhunyt 136 beteg, egyre többen vannak kórházban és lélegeztetőgépen

Az elmúlt 24 órában 4211 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 439 900-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 136 beteg, így az elhunytak száma 15 324-re emelkedett.

Az aktív fertőzöttek száma 98 361-re nőtt, a gyógyultak száma 326 215.

6367 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 622-en vannak lélegeztetőgépen. Mindkettő jelentős emelkedés: 296-tal nőtt a kórházban lévők, 41-gyel a lélegeztettek száma tegnap óta.

Eddig 758 037 főt oltottak be Magyarországon, közülük 253 368-an már a második oltást is megkapták.

A következő egy hét oltási terve: folytatódik a regisztrált idősek oltása háziorvosoknál (250 ezer kínai vakcinával és 31 ezer Moderna-vakcinával). 114 ezer Pfizer-vakcinát a kórházi oltópontokon adják be az időseknek. 74 ezer 60 év alatti krónikus beteget kórházi oltópontokra hívnak be SMS-ben most hétvégére, ők AstraZenecát kapnak.