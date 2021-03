Változtatnak az oltási terven: az első oltások kiadása a cél

Módosítja az oltási stratégiát az Operatív Törzs a kórházi betegek és a fertőzöttek rohamosan növekvő száma miatt. György István államtitkár a keddi sajtótájékoztatón bejelentette: a cél az, hogy a lakosság minél szélesebb köre kapja meg a vakcina első adagját.

Már az első oltás is növeli a védettséget, és mérsékli a betegség lefolyását, ezért a rendelkezésre álló vakcinaszállítmányokat teljes egészében felhasználják. A szerdától szerdáig tartó következő oltási héten több mint fél millió ember immunizálását tervezi az Operatív Törzs. A kiadható vakcinák közel felét, 250 ezer adag kínai oltóanyag teszi ki.

György István szerint a jövő hét feladata, a regisztrált idősek oltásának folytatása. Erre a célra használják fel a 250 ezer kínai vakcinát is, de praxisonként 45 darabos átlagban 30 800 Moderna vakcinát is kiosztanak. A következő héten a kórházakba fognak behívni 74 ezer embert, akik sms-ben kapnak majd értesítést arról, hogy hol és mikor juthatnak hozzá az oltóanyaghoz.

Müller Cecília országos tisztifőorvos is az óriási tempóban haladó a járványra hívta fel a figyelmet. Müller szerint a brit vírusmutáció miatt rapid módon, órákon belül fejlődhet ki, és ölthet nagyon súlyos formát a betegség, amely aztán szükségessé teszi a kórházi kezelést is. Ezt jelzi a legutóbbi 24 órában regisztrált 130 haláleset is.

Bele kell-e nyugodni abba, hogy naponta 100 fölötti számban veszítjük el az embereket? Nem, hiszen itt a vakcina, amivel a fatális és súlyos kimenetelű betegségeket meg tudjuk előzni

– közölte az országos tisztifőorvos hozzátéve, hogy akinek füle van, hallja meg a szakemberek szavát.

Eddig 721 ezren kapták meg a vakcinát. Ennek ellenére mind fokozottabb tempóra, gyorsuló fertőzésekre kell készülni, különösen azért, mert már a dél-afrikai variáns jelenlétét is öt esetben mutatták ki Magyarországon.

Ne hezitáljunk, valamennyi vakcina megvéd a súlyos betegségtől

– biztatott mindenkit a tisztifőorvos.