Karácsony: Orbán merjen végre gyenge lenni, vonja vissza az egészségügyi törvényt

Fekete-Győr Andrásnál visszafogottabban, de Karácsony Gergely is bírálta az új egészségügyi szolgálati jogviszonyt szabályozó új törvényt, illetve annak időzítését. A főpolgármester Facebook-oldalán felelőtlenségnek, ostobaságnak nevezte az ellátás biztonságát veszélyeztetni egy tomboló járvány kellős közepén.

A kormánynak azonnal, lehetőleg még ma vissza kell vonnia az egészségügyi dolgozókra ráerőszakolt jogállási változásokat és mindent el kell követnie, hogy a napokban felmondott orvosok és szakápolók visszatérhessenek hivatásukhoz. Most nem számít a kormány fennhéjázó kivagyisága, nem számít semmiféle politikai okoskodás, itt és most egyvalami számít: nem lehet olyan település, nem lehet olyan kórház, nem lehet olyan rendelő, ahol veszélybe kerül az egészségügyi ellátás egy rosszul előkészített, hibásan végrehajtott kormányzati intézkedés miatt!

Karácsony Gergely azt írta, napok óta kap drámai üzeneteket budapesti kórházakból, rendelőintézetekből és más településeken, kerületekben is hasonló a helyzet. A főpolgármester szerint az Orbán-kormány

Szerinte semmiféle félreértett büszkeség nem lehet fontosabb most a biztonságos betegellátásnál.

Mindenki tudja, a járvány harmadik hulláma tombolásba kezdett, miközben az egészségügyben érthető módon fogy a türelem.

Most kell tehát észnél lenni. Mindannyiunknak. Hát térjen észhez a kormány is, most!