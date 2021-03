Koronavírus: átlépte a halottak száma a 15 ezret

4 326 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19) – írja a kormányzati oldal.

Napok óta 4-5000 között mozog az új fertőzöttek száma, de a mai adat annak fényében magasnak számít, hogy a hétvégi, jellemzően kevesebb kiértékelt teszt eredményéből jön.

Kicsivel több mint 20 ezer tesztből jött ki ennyi új fertőzött, a pozitívak aránya 21 százalék.

Ezzel 432 925 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 84 többségében idős, krónikus beteg.

Így az elhunytak száma 15 058 főre emelkedett.

Az aktív fertőzöttek száma is 94 911 főre emelkedett.

5 679 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 537-en vannak lélegeztetőgépen.

Egy nap alatt 197-tel nőtt a kórházban ápoltak, és 13-mal a lélegeztetőgépen levők száma.

A lélegeztetőgépen levők számának dinamikus növekedése is aggasztó:

Eddig 685 247 fő kapott oltást, közülük 251 691 fő már a második oltását is megkapta. A háziorvosok továbbra is végzik az oltást a kínai Sinopharm-vakcinával, minden háziorvos átlagosan 50-55 fő regisztrált időset tud beoltani, emellett folytatják a 60 év alatti krónikus betegek oltását az AstraZeneca-vakcinával, amellyel praxisonként 10 fő beoltására van lehetőség. A kórházi oltópontokon is folytatják a regisztrált idősek oltását a Pfizer-vakcinával.

A járvány harmadik hullámának felszálló ágában vagyunk, ezért továbbra is érvényben vannak a védelmi intézkedések és szigorúbbak lettek az utazási szabályok. Annak érdekében, hogy minél többen minél előbb megkapják az első oltást módosult az oltási stratégia, a Pfizer és az AstraZeneca-vakcinák alkalmazása, valamint többlettámogatást kapnak a háziorvosok a hétvégi oltások végzéséhez. Már úton van az újabb orosz vakcina szállítmány is – írja a kormányzati oldal.