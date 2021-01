Már csaknem 12 ezren haltak meg koronavírus miatt

1257 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 359 574 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma – írja a hivatalos kormányzati oldal.

Ennyi regisztrált új fertőzött 16441 tesztből jött, a pozitívak aránya 7,6 százalék.

Elhunyt 64 többségében idős, krónikus beteg.

Ilyen kevés napi áldozatot legutóbb november 8-ról jelentették, vagyis két és fél hónapja nem volt ilyen alacsony a napi elhunytak száma.

Így az elhunytak száma 11 968 főre emelkedett.

Az aktív fertőzöttek száma 106 134 főre csökkent.

3793 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 254-en vannak lélegeztetőgépen.

A kórházban ápoltak száma egy nap alatt 61-gyel csökkent, a lélegeztetőgépen levők száma 5-tel.

Eddig 145 257 fő kapott oltást, közülük 8135 fő már a második oltását is megkapta. Az eddig beoltottak többsége egészségügyi dolgozó, emellett már tízezer idősotthonban lakó és dolgozó oltása is már megtörtént. Az oltás ütemét, gyorsaságát a vakcinák érkezése határozza meg – írja az oldal. A kormány lassúnak tartja az EU által koordinált vakcinaszállítmányok ütemét, ezért kínai és orosz vakcinák beszerzését is megcélozta, hogy mielőbb megkezdődhessen a lakosság tömeges oltása és korlátozások feloldása. Szijjártó Péter külügyminiszter pénteken Oroszországban egymillió ember oltására elég vakcina beszerzéséről kötött szerződést, amely három ütemben fog megérkezni.

Az oldalon azt írják, hogy a jelenlegi védelmi intézkedések fenntartása és betartása továbbra is fontos. A kormány jövő heti ülésén várhatóan a korlátozások meghosszabbításáról dönt.