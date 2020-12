„Úgy voltam vele, hogy nem adom fel, és túléltem” – Karácsony szobakaranténban

A Menedékház Alapítvány újbudai intézményében 60 idős, beteg hajléktalan él. Merthogy az épület a koronavírus miatt szeptember elseje óta hermetikusan le van zárva. A fertőzésmentesség egészen december 3-ig volt tartható, akkor két tünetes személy került kórházba, később még 16 emberről derült ki, hogy elkapta a koronavírust. A fertőzést a betegek többsége tünetmentesen vészelte át, egy lakó viszont elhunyt. Ekkor döntött az intézmény a további szigorításról, immár szobakarantént rendeltek el, a lakók nem tartózkodhatnak huzamosabb ideig a közös helyiségekben. Egy kivétel van, dohányozni kimehetnek a kijelölt helyekre, ezen kívül viszont az épületet kordonokkal zárták le.

Nagyobb mennyiségű PCR-teszt érkezett az intézménybe, így karácsony előtt az intézmény munkatársai az összes lakót letesztelhették.

Gizi 58éves, öt hónapja az intézmény lakója, krónikus tüdőbeteg, nagyon nehezen fogadta, hogy pozitív tesztje lett. Infúzió, oxigén palack, másfél hét intenzív, nagyon sokat köszönhet a nővéreknek, hálás az odaadó munkájukért. Az ápolók lelkileg is a betegekkel voltak, mondja.

Itt a vég, de úgy voltam vele, hogy nem adom fel! Voltam a Korányiban is intenzíven egy hetet, ott a légzésemmel, mert kihagy a légzésem. Meg az Uzsokiban, ott elvesztettem az eszméletem. De hát azt is túléltem meg ezt is túléltem.