Futókört telepítenek a Testnevelési Egyetem új épületének tetejére

December első hetében építési engedélyt kaptak a Testnevelési Egyetem Alkotás utcai új épületei, amelyek a generáltervező TSPC tervei szerint valósulhatnak meg.

A tömbben különböző sportfunkciók kaptak helyet, többek között egy 50 méteres fedett uszoda, fedett atlétikacsarnok, tornacsarnok, labdajátékok terei és lőtér, valamint egy 400 férőhelyes kollégium. A terület beépítése során a történeti kert rekonstrukcióját is elvégzik. Azt ígérik, hogy kert a lakosság számára is nyitott lesz.

A most közzétett látványterveken, amelyeket a Telex vett észre elsőként, azt is bemutatják, hogy a kivitelező a 9000 négyzetméteres tetőre is sportpályákat tervezett: Budapest legnagyobb tetőteraszán 320 méteres futókör, szabadtéri edzőpark, lugas és kávézóterasz lesz.