Bár úgy tűnik, nem kell a regisztráció a vírus elleni oltáshoz, kétmillió űrlapot mégis postáz a kormány

Nem teljesen világos, hogy mi szükség van a regisztrációra ahhoz, hogy valaki a későbbiekben megkapja majd a koronavírus elleni vakcinát, a kormány most újabb regisztrációs módszer bevezetését is bejelentette.

Több mint kétmillió regisztrációs űrlap küldenek ki a nyugdíjasok számára postai úton.

A levélküldeményről a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, Dömötör Csaba a kormány Facebook-oldalán közzétett videóban számolt be szombaton.

Dömötör azt mondta, hogy a küldemények kézbesítése már megkezdődött és várhatóan az év utolsó hetéig tart. A levélben lesz egy tájékoztató Müller Cecília országos tisztifőorvostól, az űrlap mellett pedig egy előre megcímzett válaszboríték. A visszaküldés ingyenes lesz.

Az államtitkár most is azt hangoztatta, hogy az oltás ingyenes és önkéntes lesz, és, ha valaki jelentkezett, az sem jelent kötelezettséget. Ennek ellenére mégis mindenkit arra bíztatott, hogy regisztráljon.

A múlt héten indult el a vakcinainfo.gov.hu weboldal, ahol már eddig is regisztrálni lehetett, és valószínűleg sok nyugdíjas már jelezte is, hogy szeretné beoltatni magát. A 444.hu írta meg a vakcinainfo.gov.hu-ról, hogy aki bekattintja, hogy későbbi kapcsolattartásra is vágyik, annak az adatkezelője az Idomsoft nevű cég lesz, ami a választási rendszer szoftverét is üzemelteti.