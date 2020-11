A szabad sajtó miatt nem alszanak jól az autokraták

A sajtószabadság kérdése nem véletlenül központi téma mostanában. De miért is van szükség a szabad sajtóra?

Gyönyörű házak, rengeteg pénz, luxusautók, jachtok, magánrepülőgépek világában éli világát az elitek elitje, a krémek krémje. De vajon tud-e nyugodtan aludni az, aki mindezt sötét ügyekkel, korrupcióval, hivatali visszaélésekkel biztosította magának?

A világ 180 országában elérhető, heti szinten 250 millió embert elérő Deutsche Welle új kisfilmje és kampánya szerint akkor nem jön álom a dúsgazdag autokraták szemére, ha szabad a sajtó, mert akkor derülnek ki a piszkos ügyek.

Az Álmatlanság (Insomnia) néven futó kampány 29 nyelven – köztük magyarul – érhető el és 63 országban vetítik. Célja, hogy felhívják arra a figyelmet, hogy milyen alapvető fontosságú a sajtó szabadsága. Ugyanis ha a sajtó nem tud szabadon működni, hanem hatalmi szempontok szerint szerveződik, akkor pont azok a történetek nem fognak napvilágra kerülne, amelyek miatt nem tudnának aludni a hatalmuk által gazdagodók.

Hiszen ki írná meg egy korrupt politikus ügyeit akkor, ha a lapok, a portálok, a tévék, és a rádiók erős anyagi függésben működnek azoktól, akiket ellenőrizniük kellene az újságíróknak?

Ezek a kérdések még az Európai Unión belül is aktuálisak, mert sok tagállamban igyekeznek politikusok és oligarchák befolyást vásárolni a médiában, hogy jobb színben tüntessék fel magukat: akár szimpla hazugságokkal, akár ügyek átkeretezésével, vagy dezinformációs kampányokkal. Ugyanezek a problémák kevésbé szofisztikáltabban jelennek meg gyengébb demokráciákban: itt a kemény elnyomás, a cenzúra, vagy akár az újságírók elleni erőszak is a mindennapok része.

A Deutsche Welle az ilyen nehéz helyzetben levő társadalmak nyilvánosságát is igyekszik tájékoztatni. Ezért hoztak létre olyan titkosított csatornákat, amelyeken keresztül elérhetőek a híradásaik a legbrutálisabban cenzúrázott sajtójú országokban is: titkosított szervereken keresztül így az ilyen országokban élő emberek is valós képet kaphatnak a körülöttük levő világról, és azokról, akik felettük zsarnokoskodnak.

A sajtószabadság kérdése nem véletlenül központi téma mostanában: nem csak a nyilvánvaló cenzúra, hanem a fent említett befolyásolási kísérletek miatt is sötét fellegek gyülekeznek a média égboltján. A Freedom House szokásos éves jelentései évről évre arról írnak, hogy a szabad sajtó helyzete szinte mindenütt romlik, stabil demokráciákban is kemény támadások sorozata éri a szabad sajtót.

Ezért is érdemes követni a DW kampányát: egyrészt, hogy tudatosítsuk magunkban a szabad sajtóval járó előnyöket, másrészt hogy ráébredjünk, hogy mi is tehetünk azért, hogy ezt az értékes kincset ne hagyjuk elveszni. A DW ezért 2015 óta díjjal is jutalmazza azokat, akik világszerte küzdenek a szólásszabadságért. „Az a célunk, hogy függetlenül dolgozhassunk és torzításoktól mentes információval lássuk el világszerte az embereket, főleg azokat, akik olyan régiókban élnek, ahol a hírekhez és a tudósításokhoz való hozzáférés erősen korlátozott” – fogalmazta meg Peter Limbourg, a DW főigazgatója. „A mi újságíróink nem rémülnek meg azoktól a témáktól sem, amelyek néhányak szerint belemenősek vagy felkavarják az állóvizet – és ez a jövőben sem fog változni” – tette hozzá Limbourg.