Müller Cecília: Az elhunytak számában 4-5 hét múlva lehet javulás

Cikkünk frissül.

Az elmúlt 24 órában 432 személlyel szemben kellett intézkedni a maszkszabályok megsértése miatt, 113 fő ellen pedig szabálysértés miatt kellett feljelentést tenni, mondta Kiss Róbert rendőr alezredes az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján. Öt vendéglátóhelyet ideiglenesen be kellett zárni a járványügyi szabályok megszegése miatt, Budapesten három üzletet zártak be. A kijárási tilalomra vonatkozó szabályok kapcsán leszögezte:

folyamatosan csökken az alkalmazott szankciók száma, így kijelenthető, hogy egyre többen tartják be a szabályokat.

Sajnos a második hullámnak továbbra is egy exponenciálisan növekvő szakaszában vagyunk – hangsúlyozta Müller Cecília a friss járványügyi adatokat ismertetve. Az országos tiszti főorvos leszögezte:

a védelmi intézkedések rendkívül fontosak hazánkban is, ugyanúgy, ahogy egész Európa védekezik.

Folyamatosan vizsgálják az intézkedések hatékonyságát, a bevezetett intézkedéseket követően két hét múlva már látható lesz ezek eredménye, 4-5 hét múlva az elhunytak számában is várnak javulást.

Addig folyamatosan vizsgálják, van-e szükség további intézkedések bevezetésére. Az operatív törzs javaslatot tesz a kormányzat számára, nagy valószínűséggel ezt a jövő héten értékelik majd. Ha 95 százalékban viselnénk a maszkot, akkor nagy valószínűséggel nem lenne szükség további szigorításokra a WHO szerint, ezt kell szem előtt tartani, jelezte Müller Cecília.

A következő napokban induló tesztelésekkel kapcsolatban az országos tiszti főorvos arról beszélt, hogy felkészült a rendszer a tesztelésre, tekintettel ennek a rendkívüli személyi igényére, az orvostanhallgatók és egészségtudományi hallgatók is részt vesznek majd a folyamatban.

Az influenza kapcsán elmondta, hogy most ellenőrzik, mindenhol rendelkezésre áll-e az oltóanyag. Az eheti adatok szerint a felnőttek részére biztosított első szállítmánnyal számoltak el az orvosok. Van olyan budapesti kerület, ahol kifejezetten többletigényt jelentettek be, ezért egy második szállítmányt is kiszállítottak, vidéken is igényeltek több helyen, még a héten útjára bocsátanak egy harmadik szállítmányt is.

Amennyiben még többletigény mutatkozik, lehetőségünk van átcsoportosításra, de jelenleg elegendő vakcina van a birtokunkban

– mondta Müller Cecília.

Újságírói kérdésre ismertették:

ha egy magyar állampolgárnak este nyolc után érkezik a járműve az országba, akkor hazautazhat, mert ez elháríthatatlan oknak tekinthető,

a játszóterekre vonatkozó szabályokról a polgármesterek döntenek,

az autista személyek mentesülnek a maszkviselés alól.

Kiemelt kép: MTI/Balogh Zoltán