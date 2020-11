Három és fél év börtönt kértek M. Richárdra korrupciós bűncselekmények miatt

Kötelesség megszegésére és hivatali helyzettel visszaélésre irányuló hivatali vesztegetés, közokirat-hamisítás és vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés miatt emelt vádat a Központi Nyomozó Főügyészség M. Richárd és két társa ellen.

A Dózsa György úti baleset egyik vádlottjának 2016 áprilisában ideiglenesen bevonták a vezetői engedélyét, és utánképzést írtak elő a számára, mert a közlekedési pontjai elérték a 18 pontos értékhatárt. A vezetői engedély visszaadásának feltétele egy hatórás előadáson való részvétel, feladatsor és a forgalmi vizsga sikeres teljesítése volt.

M. Richárd felkeresett egy általa addig nem ismert személyt, akiről tudta, hogy hamis vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumokat készít és közölte, hogy bármekkora összeget hajlandó fizetni azért, hogy soron kívül visszakapja a jogosítványát.

A férfi ezután közvetítőként fellépve találkozott egy barátjával, aki – valótlanul – vezető beosztású rendőrre és a vizsgaközpontban dolgozó ismerősére hivatkozva azt ígérte, hogy 600 ezer forintért segít neki. M. Richárd a közvetítőn keresztül 300 ezer forintot adott azért, hogy a meg nem nevezett személyek a hivatali kötelességük és a jogszabályi rendelkezések megszegésével járjanak el az érdekében úgy, hogy az előírt kötelezettségeket ne kelljen teljesítenie és a jogosítványát visszaszerezze.

A közvetítő 2017 januárjában megjelent a vizsgaközpontban és be is jelentette M. Richárdot a programot lezáró vizsgára a a tőle korábban elkért személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával. M. Richárd azonban nem jelent meg a vizsgán, mert a közvetítővel együtt azt hitték, hogy az szükségtelen. A közvetítő ezt követően többször is megpróbált levizsgázni M. Richárd helyett, de ez különböző okok miatt nem sikerült.M. Richárd pár hónappal később, 2017-ben jogosítvány nélkül, a megengedett maximális sebességet túllépve okozott halálos balesetet a Dózsa György úton. A kecskeméti maffiaperből is ismert férfi 135-140 km/óra közötti sebességgel haladt Mercédeszével a Kassák Lajos utcai kereszteződés irányába. Ekkor érkezett a kereszteződésbe gépkocsijával N. József, aki szabálytalanul, kis ívben kanyarodott be a szemből érkező vádlott elé úgy, hogy nem adta meg neki az elsőbbséget. A kanyarodni akaró autó az ütközéstől többször is megpördült, majd berepült a buszmegállóba.

A baleset egyik áldozata egy 37 éves kisgyerekes apuka volt, a másik pedig egy 24 éves egyetemista fiú. A kanyarodó kocsit vezető N. Józsefnek kilyukadt a tüdeje és öt bordája eltört, M. Richárd viszont könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet.

A szörnyű tragédia után a barát a közvetítőn keresztül azt ajánlotta a M. Richárdnak, hogy a rendőr ismerőse újabb 600 ezer forintért kedvezően befolyásolja a baleset miatt indult büntetőeljárást, amelyet a vádlott elfogadott – azzal, hogy a vezetői engedélyének visszaszerzését is kérte – és a pénzt átadta.

Pár hónappal később, 2017 júliusában azonban ismét elrendelték M. Richárd vezetési jogosultságának szüneteltetését. A következő hónapban a közvetítő teljesítette M. Richárd helyett az utánképzést, és ő is jelent meg a vizsgán. M. Richárd azonban a sikeres vizsga ellenére – és az erről tanúskodó valótlan tartalmú igazolás – sem kapta vissza a jogosítványát, mert 2017 szeptemberében újra bevonták a vezetői engedélyét. M. Richárd közvetítő barátja valójában nem állt kapcsolatban hivatalos személlyel, az átvett 900 ezer forintot a saját céljaira fordította.

Az ügyészség 3 év 6 hónap letöltendő börtönt kért M. Richárdra arra az esetre, ha már az előkészítő ülésen beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról is. A közvetítőre 2 év felfüggesztett börtönt, míg a hivatali kapcsolataira valótlanul hivatkozó elkövetőre négy év börtönt, egymilliós pénzbüntetést és 900 ezres vagyonelkobzást kértek.M. Richárdot négy év fogházra ítélték szeptember végén a két ember halálával járó Dózsa György úti tragédia miatt. Az ügyészség jelentős súlyosításért fellebbezett. Az ítélet ellen az elítéltek és a védőik is fellebbeztek, így a döntés ebben az ügyben még nem jogerős.

Kiemelt kép: Mohos Márton / 24.hu