Szabálytalanul viselték a dolgozók a maszkot, a rendőrség bezáratta az egyik budapesti CBA-t

Szabálytalanul viselte a maszkot egy budapesti élelmiszerbolt öt alkalmazottja, ezért a rendőrség három napra bezáratta az üzletet – erősítette meg az MTI információját az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. Gál Kristóf emlékeztetett: hétfő óta többször ellenőrzik a szabályok betartását és súlyosabb szankciókat szabnak ki a szabályszegőkre, a rendőrség pedig akár be is zárathat olyan üzleteket, vendéglátóhelyeket, ahol nem tartják be a védelmi intézkedéseket.

A rendőrök kedd délután ellenőrizték a XX. kerületi élelmiszerüzletet, ahol már a szabályok betartására hivatott biztonsági őr is az állára húzva viselte a maszkot. A hús- és a zöldségpultnál két-két alkalmazott szintén szabálytalanul hordta a maszkot. Az intézkedő rendőrök ezért a legszigorúbb szankciót alkalmazták, és három napra bezáratták a boltot.

Gál Kristóf beszámolt arról is, hogy a boltbezárás mellett az öt alkalmazottat fejenként 25 ezer forintos helyszíni bírsággal sújtották. Az MTI úgy tudja, hogy egy CBA-üzletet zárattak be.