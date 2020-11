A mérések szerint 11 megyeszékhelyen tovább fokozódhat a koronavírus-járvány

Tizenegy megyeszékhelyen emelkedik, nyolcban pedig stagnál a koronavírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízből vett mintákban – olvasható a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) a honlapján. A legnagyobb koncentrációt a héten Békéscsabán mérték.

44. heti adataink alapján a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja emelkedő tendenciát mutat az NNK által vizsgált települések többségében, így a fővárosban és az agglomerációban is. A szennyvíz vizsgálata a tünetmentes vagy gyenge tünetes fertőzöttekről is információt szolgáltat, hiszen ők is üríthetik a vírus örökítőanyagát, azonban a hagyományos szűrővizsgálatok során nem kerülnének a járványügy látókörébe. Vizsgálataink megerősítik, hogy a járvány második hullámának meredeken emelkedő szakaszában járunk, emiatt kiemelten fontos az egyéni felelősség a november 2-tól szigorodó általános óvintézkedések betartásában