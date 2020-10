Hármas ikrek balhéztak a kispesti villamoson

Három ikertestvér és egy nő balhézott október ötödikén késő este Kispesten, a 42-es villamoson. Belekötöttek a tuján lévő utasokba, inzultálták és folyamatosan lökdösték őket.

Az egyik feltételezett elkövető, egy 16 éves fiú megütött egy fiatal férfit is, aki ennek hatására a földre esett. Ezt követen kitépte egy nő füléből a fülhallgatót, majd őt is inzultálták. A hármas ikrek és a 24 éves G. Mónika a villamosvezetővel is konfliktusba került, majd leszálltak a járműről és különböző irányba távoztak.

A kiérkező rendőrök rövid időn belül a Kós Károly tér környékén elfogták G. Mónikát és a hármas ikrekből két fiút, majd előállították őket a kerületi kapitányságra. A megütött utas nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

A 16 éves ikertrió harmadik tagját még keresik a rendőrök.