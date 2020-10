29 óriásplakát lebetonozásával büntet a XVIII. kerületi önkormányzat

Utcányi választópolgárral keveredett kommunikációs háborúba az ellenzéki vezetésű XVIII. kerület. Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata egy útburkolat-építési projektet akar megvalósítani az ott lakók akarata ellenére. A helyiek nem akarnak látni sem aszfaltot, sem díszburkolatot az erdőszéli sétányon, a magát zöldnek nevező önkormányzat viszont ragaszkodik az 564 millió forintosra tervezett beruházáshoz, ezért az utóbbi hetekben olyan támadást indított, amibe a lakók lehazugozása, nyilvános fórumokról való kitiltása is belefért.

A Flór Ferenc utcát olyan, a hátsókertek mögött húzódó szélesebb ösvénynek, földútnak kell elképzelni, ahol a lakóingatlanokkal és kertekkel átellenben majd’ másfél kilométeren át erdő, a Halmierdő húzódik. Mivel szilárd burkolata sosem volt, eddig az átmenő forgalom is elkerülte. Autó csak akkor bukkan fel itt, ha az egyik ház kertjéből kell elszállítani valamit. Az utat főként futók, sétálók, gyerekek használják, és évtizedek óta a környék lakói gondozzák, öntözik, parkosítják. Az egyik helybeli megfogalmazása szerint azért ragaszkodnak ahhoz, hogy az út megmaradjon a jelenlegi formájában, mert mindenki úgy érzi, hogy így a kertje végénél kezdődik a természet, ahova biztonsággal mehet sportolni vagy viheti sétálni a gyerekét.

Az utca lakói akkor kerültek szembe a Szaniszló Sándor DK-s polgármester által vezetett önkormányzattal, amikor a képviselő-testület február végén megszavazta az útépítési projekt indítását jelentő pályázatot. Illetve csak utána, mert az előkészületekről semmilyen információt nem kaptak, a döntésről csak a testületi ülést követően tájékoztatták őket. Március elején a momentumos önkormányzati képviselő, Nagy Károly lakossági fórumán derült ki, hogy mik az önkormányzat szándékai. A XVIII. kerület a szilárdburkolat-építés finanszírozására 322 millió forint állami támogatást pályázott meg, amihez saját költségvetésből 242 milliót kívánt hozzátenni.

A lakossági fórum után, látva felháborodást, az önkormányzat belement egy mini népszavazás megrendezésébe. A 444.hu júliusi cikkében számolt be arról, hogy Nagy Károly megígérte, az önkormányzat csak akkor valósítja meg a beruházást, „ha erről valamiféle konszenzus alakul ki”, ha az érintettek több mint a fele részt vesz a szavazáson, és a nemek lesznek többségben, elállnak az építéstől.

Az utca 93 ingatlantulajdonosa közül 82 nemet mondott a tervre, az eredmény azonban nem állította le a gőzhengert. A önkormányzat a szavazás ideje alatt megterveztetett egy olyan, nyolcméteres szélességű utat, amelynek a megépítése legalább kétszáz fa és bokor kivágásával járt volna. A dokumentumhoz csatolt tulajdonosi hozzájárulás szerint a polgármester áldását adta arra is, hogy teljes szélességében aszfaltburkolat kerüljön az erdős futósáv helyére.

A terv azonban nem emelkedhetett jogerőre, mert az utolsó pillanatban megtámadták a lakók, így abban a formában nem indulhatott meg az építkezés. Szaniszlóék még a nyár közepén előálltak egy kompromisszumosnak nevezett javaslattal, egy 4,2 méter széles, de autók által is járható, térkőborítású bicikliút ötletét kezdték el propagálni a helyieknek. Aztán, amikor egyértelmű lett, hogy ezt sem sikerül lenyomni, kitört a háború.

A kerület több százezer forintot költött egy olyan szórólapra, amely hazugságnak titulálta a helyiek által hangoztatott érveket. Például azt, hogy májusban még aszfaltburkolatú utat terveztek, azt állítva, hogy ilyen tervről csak a kerület korábbi fideszes vezetése idején, 2015-ben volt szó. (2015-ben a helyiek egyszer már sikerrel megakadályozták a Flór Ferenc utca leburkolását. Azt valóban a fideszes vezetésű önkormányzat kezdeményezte, de az ellenállást látva elállt a megvalósítástól.)

– írta augusztusban a Flór Ferenc utcaiak által nyitott honlap. Az Ffutca.hu szerint a 32 ezres tagsággal rendelkező 18. kerület nevű Facebook-csoportból kirakták azokat, akik egyes bejegyzések alatt az útépítés ellen kommenteltek. A 24.hu-nak nyilatkozó helyiek szerint ez azért is bőszítette a közösséget, mert a Facebook-csoport adminjai között ott van két alpolgármester, a párbeszédes Pertrovai László és a momentumos Somody László. Emellett azt mondják, kitiltotta oldaláról a mini népszavazás kapcsán tett ígéretet felhánytorgató utcabelit Nagy Károly is.

Az internetes háborúban a hétvégén egy új, Sétány az erdő szélen című Facebook-oldalt is elindított egy ismeretlen, aki hiteles tájékoztatást ígér ugyan, de az önkormányzat álláspontját propagálja.

Engem még soha nem hazugoztak le, de itt 10 percen belül ötször is, pedig csak tényekkel támasztottam alá a torzításokat, és személyeskedő válaszokat kaptam. Nagyon ritkán sírok, de emiatt többször is

– mondta a 24.hu-nak egy aktivista nő, aki az újabb felületen próbálta megjeleníteni az utcabeliek érveit.

Legújabban pedig már lebetonozott tájékoztató táblákkal igyekszik kommunikációs csapást mérni az önkormányzat. A helyiektől kapott információk szerint a Városgazda XVIII. kerület Zrt. munkatársai 29 óriásplakát méretű tábla felállítását kezdték meg a hétvégén. Az 1,3 kilométer hosszú út mentén egymást érik a négy méter széles és két méter magas táblák úgy, hogy telepítésükhöz több fát is meg kellett csonkítani. Néhol az erdőt kitakaró, hosszú falat állítottak össze a hirdetőtáblákból.

Megkérdeztük a kerületet, hogy az elkeseredett tiltakozás ellenére miért nem tud lemondani a beruházásról. A Városgazda Zrt. médiaigazgatója, Hámori László azt írta válaszában, hogy a kerület célzott támogatásként földútpályázaton nyerte az állami forrást, ezért az összeget kizárólag földutak burkolására lehet felhasználni.

A tervekből világosan látszik, hogy az építkezés eredményeként nem vagy csak minimális mértékben sérül zöldterület. Ahol a térkő burkolatot tervezzük, ott jelenleg sincs zöld, hiszen most azon a helyen földút van… A Flór Ferenc utcában senkinek nem akar rosszat az önkormányzat, amire éppen az az egyik bizonyíték, hogy az aszfaltúthoz képest is lényegesen „szelídebb” terveket is folyamatosan dolgoztuk át az ott élők észrevételei, kritikái és félelmei alapján annak érdekében, hogy a lehető legtöbb biztosítékot adjuk számukra: alaptalanok a félelmeik