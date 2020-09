A Piarista Rend Tiborczéknak adta el az egykori Fonográf Klub területét

A Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) nyomozta ki, hogy a Tiborcz István 76 százalékos tulajdonában lévő BDPST Kft. szerezte meg a XII. kerületi Költő utca 30. és 32. alatt található ingatlanokat. A Normafa közelében lévő területeket a Tusculanum Hegyvidék Kft.-n keresztül vette meg a miniszterelnök vejének érdekeltsége. Az eladó a Piarista Rend Magyar Tartománya.

Az MKKP szerint

ezzel megszűnik a sokak által kedvelt, családias pihenő és sportlétesítmény.

Hozzáteszik: a Tiborcz István által idén megvásárolt 8600 négyzetméteres rész két különböző helyrajzi számú telekből áll. Mindkettő intézményi terület, ami azt is jelenti, hogy jóval nagyobb a beépíthetőségük, mint ha sima lakóövezetek lennének. Az egyiken már most is lehet lakóépület, a másikon egyelőre csak oktatási, művelődési, kulturális, egészségügyi, igazgatási célú épületek húzhatók fel.

Az MKKP szerint a Hangya és a Költő utca közti részen Andy Vajna is vett egy részt még halála előtt a piaristáktól a tulajdonában álló Költő Estates Kft. nevére. Ez a cég mostanra a CHS Holdingé lett. A CHS Holding a CHS Hungary 98 százalékos tulajdonosa, ettől a cégtől vásárolt maszkokat a XII. kerületi Önkormányzat.

Kiemelt kép: MTI/Burger Barna