Dezső András: A valódi maffia sosem fosná össze magát egy Indextől. A hazai politikai elit viszont retteg

Interjút adott a valaszonline.hu-nak Dezső András, az Index korábbi oknyomozó újságírója, aki elsőként mondott fel, miután Bodolai László, a portál tulajdonló alapítvány vezetője kirúgta Dull Szabolcsot. (Dezsőt a felmondás után nem sokkal fel is mentették a munkavégzés alól.)

Dezső több mindenről is beszél (készülő könyvéről, a minőségi sajtó jövőjéről, a magyar közállapotokról), ahogy arról is, hogy mi vezetett az szerkesztőség kollektív felmondásához.

Remekül pörgött az Index a karanténidőszakban, nagyon jó számaink voltak. Persze a járvány gazdasági hatása elérte a lapot, voltak megszorítások is, amelyekről az akkori ügyvezető azt mondta, elégségesek – akár a második hullámra is. Ezek után mégis mi szükség volt átszervezési, kiszervezési ötletekkel előállni? A barométer-átállítás után a tulajdonosi jogokat gyakorló alapítványvezető azt mondta, Dull Szabolcsra retorzióként annyit szab ki, hogy kiteszi az igazgatótanácsból. Azaz, hogy a főszerkesztői székből nem teszi ki. Akkor egy hónappal később mégis miért rúgta ki ugyanerre az ügyre hivatkozva? (…) Amikor két éve kialakultak ezek a turbulenciák az Index körül, s kiderült a tulajdonosi szerkezet, azt mondtuk, hogy a független tartalomszolgáltatást két dolog garantálhatja. Egyrészt, hogy kívülről nem szólnak bele a tartalomba, másrészt az, hogy a szerkesztőség személyi összetételébe sem. Utóbbit Dull Szabolcs menesztésével egyértelműen felrúgták.

Az újságíró szerint nonszensz az a feltételezés, amelyet a propagandamédia terjeszt: hogy ti. Gyurcsány Ferenc és a baloldal áll az Index-balhé mögött.

Az Index esete is ilyen: emberi hibák, alkalmatlanságok, bizalmatlanság vezetett a végkifejletig, nem valami balos összeesküvés. Egyébként miért is lenne jó Gyurcsánynak az az állapot, amikor nincs már Index? Túl bonyolultak és ésszerűtlenek ezek az összeesküvés-elméletek, miközben a valóság elég egyszerű. Amikor előző, első könyvemet írtam, akkor is erről győződtem meg. Azért lett a címe Maffiózók mackónadrágban. Nálunk nem a kommunista rendszer mentette át magát, ahogy sokan gondolják, hanem a szemlélet. Ez a „kimozogjuk valahogy”. Mint a Megáll az időben, amikor azt mondják, hogy jó, akkor itt fogunk élni. Nem szabadon, de valahogy. Ahogy tudunk. Megoldjuk. Leginkább okosba’. Az Indexnél szerintem nem bedarálási törekvés volt, hanem volt az egyik oldal, amely úgy gondolta, hogy majd okosba’ megoldja, suttyomban beépül, aztán ’22-ben ennek lesz jelentősége kritikus pillanatokban. Akiknek meg üzleti érdek miatt lett volna fontos a lap egyben tartása, azok közül lehettek, akik úgy gondolták: ezt azért még kimozogják valahogy.