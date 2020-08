Húszmilliárd forintba is kerülhet az újabb magyar űrhajós útja

Hiába álmodik magyar égre magyar űrhajóst a programot felügyelő Szijjártó Péter külügyminiszter, a 2024-25-ös dátumot képtelenség tartani, a költségek pedig akár 20 milliárd forintba is kerülhetnek – írja a Népszava.

Továbbra sincs megállapodás az oroszok és a magyar fél között a magyar űrhajós fellövéséről – tudta meg a napilap a Roszkoszmosztól. Pedig alig kilenc hónappal ezelőtt a magyar kormány még azt kommunikálta, a Magyarország rövid időn belül ismét olyan nemzetközi sikert tud felmutatni, mint 1980-ban, amikor a Szojuz-36 fedélzetén szovjet segítséggel Farkas Bertalan kijutott a világűrbe.

Kiderült, még kész szerződésszöveg sincs csak egy tervezet, amiről jelenleg a két ország tudományos együttműködésével foglalkozó bizottság egyik albizottságában egyeztetnek. Miközben a programot koordináló Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2019 novemberében azt állította, a „politikai megállapodás” már megvan, mi több, 2024-ben, rosszabb esetben 2025-ben akár nézhetjük is a tévében a második hazai űrhajós fellövését.

Ahhoz pedig, hogy elkezdődhessen az újabb magyar űrhajós kiképzése, még meg kéne kötni a magyar-orosz megállapodás, le kéne folytatni a jelentkezési procedúrát, a majd megtalálni a legalkalmasabb személyt, amit szintén időigényes. Csak ezután jöhet a kiképzés. Tehát ezek alapján aligha tartható a megjelölt dátum.

Az orosz ügynökség szerint nehéz megbecsülni a küldetés költségét, mert nagyban függ az űrállomáson végrehajtandó programtól. Tavaly novemberben Szijjártó azt nyilatkozta, a hároméves magyar űrprogram 7-10 milliárdot emésztene föl. A magyar kormány ráadásul többet szeretne, mint egy “turistát” kijuttatni az űrállomásra.

Ezt megerősítette most az orosz ügynökség: a felek egy sor, a nemzetközi űrállomáson elvégzendő közös kísérletről is tárgyalnak. Ugyanakkor ez megdobhatja az árat, a végösszeg ennek alapján akár 20 milliárd forint fölé is kúszhat.

