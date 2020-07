„Munka törvénykönyve? L@fasz!” – így fakadt ki egy háborgó biztonsági őr

A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. egy héttel a Nyugati pályaudvaron történt pofozkodás után sem tudja megmondani, melyik cég alkalmazottja bántalmazott egy utast. Mint kiderült, a MÁV-csoport egyik cége jóval magasabb bért kínál azoknak a biztonsági őröknek, akiket saját maga foglalkoztat, mint amennyit a külsős szerződéssel rendelkező biztonsági cégek adnak a dolgozóiknak. Pedig az emberek ugyanazt a munkát végzik.

A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. közel egy héttel a Nyugati pályaudvaron elcsattant pofon után sem tudja megmondani, hogy melyik – a MÁV-val egyébként szerződéses viszonyban álló – őrző-védő cég alkalmazottja ütött meg egy utast szolgálatellátás közben.

A MÁV-csoport az év elején 3,7 milliárdos szerződés kötött nyolc biztonsági céggel személy- és vagyonvédelmi feladatokra.

A cégek rendszeresen tovább adják a munkákat alvállalkozóknak, így végül több cég is lefölözheti az őrök munkája után járó állami pénzt.

A MÁV-HÉV Zrt. munkaerő-toborzásakor kiderült, mi a különbség a fizetésben, ha kiszervezés nélkül veszik állományba az őröket.

A hét elején került nyilvánosságra az a múlt szombati, mobiltelefonnal készített videó, amelyen az látható, hogy a pályaudvar egyik sárga mellényes biztonsági őre vita közben egyszer csak pofon vág egy ősz hajú férfit, majd a társát is olyan erővel löki meg, hogy ráesik az ütéstől időközben földre került férfira.

A MÁV azonnali vizsgálatot ígért, de a 24.hu-nak küldött válaszban azt állították: nincs információjuk az ügyről, és még arról sem tudnak felvilágosítást adni, melyik cég a munkáltatója az agresszív biztonsági őrnek. Bár kérdeztük, a MÁV azt sem árulta el, hogy mely cégek emberei dolgozhattak a pályaudvaron.

Az állami vasúttársaság a MÁV Starttal és két kisebb MÁV-céggel együtt január elején tette közzé a személy- és vagyonvédelmi szolgáltatásokra kiírt legújabb közbeszerzési pályázatának eredményét. A 3,7 milliárdos meghívásos tenderen nyolc társaság került a nyertesek közé: a korábban a Pintér Sándor belügyminiszter tulajdonában lévő Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. mellett a Pajzs 07 Biztonságvédelmi és Magánnyomozó Zrt., az ESG Holding Zrt., a Bank Biztonság Bizalom Zrt., az Airport Service Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., a Novum Guard Szolgáltató Kft., a PREV-INFO Kft. és a Holdesco Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Kft. részesülhetett az üzletből.

A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. most annyit közölt a 24.hu-val, hogy náluk csak egy szűkebb kör, egy négy cégből álló konzorcium végzi a biztonsági őri szolgáltatást.

A valós helyzet azonban ennél sokkal bonyolultabb lehet: az állami megrendelésekkel remekül ellátott Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. és a többi nagy cég ugyanis az esetek többségében továbbadja a kiszervezett szolgáltatásokat további alvállalkozóknak. A gigatenderek sorozatos győztesei az óriási élőerőt igénylő feladatok ellenére általában kevés saját bejelentett alkalmazottal rendelkeznek. A tényleges szolgálatot ellátó biztonsági őrök végül minimálbéren bejelentve vagy teljesen feketén kisebb cégekhez kerülnek, amelyek nem igazán támasztanak – a kínált bérek miatt nem is nagyon támaszthatnak – magas követelményeket a jelentkezők válogatásánál.

A kormány ugyan elvileg felvette a harcot a Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó ágazatban a feketefoglalkoztatás ellen, és 2015-ben rendeletbe foglalta, hogy a megrendelőknek több mint 1900 forintot kell fizetniük a biztonsági cégek számára óránként egy-egy alkalmazott után, ám ebből leginkább a nagy biztonsági cégek profitáltak, a feketefoglalkoztatás maradt. Ott is, ahol állami cég a megbízó.

Ezt bizonyítják a MÁV-csoporthoz tartozó budapesti leányvállalatnál, a MÁV-HÉV Zrt.-nél történtek is, ahol egy közbeszerzési malőr folytán az alkalmazottak számára is nyilvánvalóvá válhatott, valójában mennyi pénz fölözhetnek le a munkájukért járó pénzből a közbeiktatott biztonsági cégek.

A MÁV-HÉV Zrt.-nek jelenleg nincs élőerős őrzésre vonatkozó külsős szerződése, a vagyonvédelmi feladatokat saját alkalmazásban álló HÉV-rendészekkel biztosítják. A korábbi években a T.O.M. Controll 2001. Zrt.-vel álltak szerződésben – írta kérdésünkre a MÁV sajtóosztálya.

A MÁV-HÉV Zrt. egyik volt biztonsági őre egy nyilvános blogposztban írta meg az ott szerzett tapasztalatait:

Be van jelentve jó esetben napi nyolc óra munkavégzés. De huszonnégyet nyom le. Ezért bért kap. Fixet. Mondjuk olyan kilencszázat óránként. Egész nap, éjszaka, ünnepnap, hétvége nem számít. Szabadság? Táppénz? Cafeteria? Munka Törvénykönyve? Lóf@sz!

Ez volt a helyzet akkor, amikor még a T.O.M. Controll 2001 szerződése érvényben volt. Az őrök – bár a cég egyenruháját használták – alvállalkozókhoz kerültek. A blogposzt szerzője, Virányi András például a tavaly alapított Franda Power Kft. alkalmazásában állt. A rengeteg 24 órás szolgálattal maximum havi 200 ezer forintos fizetést tudott elérni, ezért fél év után inkább felmondott. Szerencsétlenségére épp felmondása idején járt le a MÁV-HÉV és a T.O.M. Controll közötti szerződés. Mivel a MÁV-HÉV Zrt.-nek nem sikerült időben pótolnia a külsős céget, ezért saját alkalmazásba kellett vennie a HÉV telephelyein dolgozó biztonsági őröket is.

Virányi a 24.hu-nak elmondta, hogy ekkor egy – az addig ott dolgozókhoz eljuttatott – szórólapról értesült, hogy kiszervezés nélkül mennyivel több pénz és kedvezmény jutna az őrző-védőknek. A MÁV-HÉV ajánlata szerint tizenkét órás munkarendben bruttó 310 ezer forint, pótlékok, hétvégi extra pénz, rendes szabadság, 300 ezer forintos cafetéria, valamint BKK- és MÁV-bérlet is jár a biztonsági őröknek.

A munka ugyanaz, a hely ugyanaz, legfeljebb a ruha cserélődik. Ez a bérkeret hol volt eddig, ki kapott belőle még? Miért nem a vagyonőr kapta meg, ami jár neki?

– kérdi Virányi, aki azt is közölte: fontolgatja, hogy néhány társával pert indít a bérkülönbözet miatt.

A T.O.M. Controll egyébként nem ismeretlen a sajtó számára. A cég Tarlós István főpolgármestersége alatt egyre több milliárdos szerződést írhatott alá fővárosi intézményekkel, vállalatokkal. A kezdetben csak takarítást, majd őrzést és végül komplex épületüzemeltetést is vállaló cég a temetők, az állatkert, szemétlerakók, az FCSM irodái, a fővárosi piacok takarítása, illetve őrzése mellett 2017-ben a BKV telephelyeinek teljes körű vagyonvédelmét is megkapta. A T.O.M. Controll 2001 Zrt. ellen a NAV büntetőeljárást folytatott csalás miatt, az Opten adatai szerint pedig jelenleg is folyamatban van két büntetőügy, amelyeket a Fővárosi Főügyészség indított, de mindez nem számított, a számos fővárosi cég mellett a Szépművészeti Múzeum összes telephelyének takarítását is rájuk bízták.

Kiemelt kép: Ivándi-Szabó Balázs /24.hu