Hihetetlen, de egy nap alatt összegyűlt a pénz a háromgyerekes édesanya kezelésére

Sikerült!! Kedves Barátaink, 25 óra alatt összegyűlt a pénz Márti kezelésére, sőt az elmúlt percekben is folyamatosan érkeztek az adományok. Most úgy állunk, hogy a gyógyszerek áránál több pénz is érkezett. Óriási hálával tartozunk mindenkinek, aki segített, üzenetet írt, megosztott, nagyon köszönünk mindent!!! Hihetetlen erőt ad az a szeretet, amit Tőletek kapunk!