Eddig tartott a felhőtlen nyár, zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést

A rövid pihenő után egyre nagyobb területen változékonyabbra fordul az időjárás. Csütörtökön keleten és délnyugaton, pénteken már az ország nagy részén alkalmasak lesznek a feltételek zivatarok kialakulására, írja a kiderül.hu.

Csütörtökön a kevés fátyolfelhő és a napközben erősebben megnövekvő gomolyfelhők mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. A keleti, északkeleti megyékben, valamint a Nyugat-Dunántúlon elszórtan alakulhat ki zápor, a keleti harmadban zivatar is valószínű. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de zivatarok környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Késő este 18, 22 fok valószínű.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat a zivatarveszély miatt első fokú figyelmeztetést adott ki az ország nyugati és keleti megyéire egyaránt.

Pénteken a több-kevesebb napsütés mellett erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés. Többfelé várható zápor, zivatar, amelyek már a reggeli, délelőtti órákban is megjelenhetnek, de nagyobb számban a nap második felében számíthatunk kialakulásukra. Néhol heves zivatar is előfordulhat felhőszakadással, jégesővel. A déli, délkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között várható északon az alacsonyabb, délen a magasabb értékekkel.

Kiemelt kép: Farkas Norbert / 24.hu