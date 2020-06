Felújította Orbán irodáját, ömlenek hozzájuk a milliárdos állami megrendelések

Egymás után nyeri el a budai Vár renoválásával kapcsolatos új közbeszerzéseket az a Confector Mérnökiroda Kft., amely a miniszterelnök irodájának felújítását végezte a Karmelita kolostorban – írja az mfor.hu. A portál hozzáteszi: a hasonló gazdasági érdekkörbe tartozó Innova Construm Kft. is eredményesen szerepel a közbeszerzéseket bonyolító, kormányzati felügyelet alatt működő Várkapitányság Zrt. tenderein.

A Confector tavaly 4,2 milliárd forintos árbevétel mellett 364 millió forintos profitot eredményezett. Holman Sándort cégében a kormányfői iroda felújítása után is megbízik a kormány, a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával működő Várkapitányság Zrt. csak idén már három közbeszerzésen őket hozta ki győztesnek. Így például a Budavári Palota déli nyaktagját nettó 4,6 milliárd forintért építhetik meg, de a Szent György térre is ők készítettek 14 darab növényládát 15 millió forintért.

A Holman-család más tagjának is jut megrendelés a Várkapitányság Zrt.-től – olvasható még a cikkben. A Confector Kft.-ben kisebbségi tulajdonos ugyanis Holman László, akinek az Innova Construm Kft.-ben is van részesedése. 2019-ben ez a cég is sikeresen szerepelt a Várkapitányság közbeszerzésein: a Mátyás-kút és a Halászfiú szökőkút felújítását nyerték el 278 millió forint értékben.

Kiemelt kép: A Karmelita kolostor felújított és ma kormányzati célokra hasznosított épületének részlete a Budai Vár Szent György terén. MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba