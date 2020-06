Letartóztattak a Vizoviczki-ügyben egy volt rendőr alezredest

Letartóztatták a Vizoviczki-ügy egyik vádlottját, egy volt rendőr alezredest a korrupciós vádak miatt folyó büntetőperben. A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) szerdán az MTI-nek küldött közleményében azt írta, hogy a Fővárosi Törvényszék kedden az ügyészi indítvánnyal egyezően megállapította, hogy a V. László és társai elleni ügyben megvádolt egykori rendőr alezredes esetében megalapozottan tartani lehet attól, hogy megszökne, elrejtőzne, megnehezítené, vagy meghiúsítaná bizonyítási eljárást és újabb hasonló bűncselekményt követne el, ezért a törvényszék elrendelte a vádlott letartóztatását.

A KNYF bűnszervezetben elkövetett korrupciós bűncselekmények miatt nyújtott be vádiratot V. László és 21 társa ellen a Fővárosi Törvényszéken hat évvel ezelőtt. E szerint a megvádolt egykori rendőr alezredes pénzt ajánlott fel vádlott társának, aki korábban a kollégája volt, hogy vállalja magára a terhükre rótt bűncselekmények elkövetését azért, hogy ezáltal ő mentesüljön a büntetőjogi felelősségre vonás alól. Emellett a megvádolt egykori rendőr alezredes a bejelentett lakcíméről több mint kilenc hónapja elköltözött, ám ezt a büntetőeljárási törvény kötelező rendelkezése ellenére nem jelentette be a bíróságnak, miközben ingatlanjait folyamatosan értékesítette. A megvádolt rendőr alezredes akár 16 évet is kaphat a halmazati büntetések miatt.

Vizoviczki László ellen évekkel ezelőtt több büntetőeljárás is indult. Az egyikben a vádirat többek között azt tartalmazta, hogy Vizoviczki az 1990-es években prostitúciós szolgáltatást nyújtó vállalkozások révén vált ismerté a budapesti éjszakában, majd ismeretlen forrásból vendéglátó-ipari tevékenységbe fogott, és ennek során az illegális jövedelem növeléséért cégei az adóhatóságot megtévesztették, nem tettek eleget számlaadási kötelezettségüknek, rossz minőségű terméket hoztak forgalomba, illetve irreálisan magas árakkal dolgoztak.

Az ügyészség szerint az elsőrendű vádlott a rendszer hatékony működtetéséért ügyvédi segítséggel több tucat cégből álló gazdasági szervezetet hozott létre, továbbá jó kapcsolatokat épített ki a Budapesti Rendőr-főkapitányság és az V. kerületi kapitányság több vezető beosztású tisztjével és más hatósági dolgozókkal is. A korrupt rendőrök feladata az volt, hogy a Vizoviczki érdekeltségébe tartozó szórakozóhelyeken lehetőség szerint ne legyenek hatósági ellenőrzések, vagy ha mégis, akkor azokról előre értesítsék megbízójukat, továbbá igyekeztek elérni, hogy legyenek ellenőrzések, igazoltatások a konkurens szórakozóhelyeken, esetenként közreműködtek a fizetni nem akaró vendégek tartozásainak behajtásában.

A korrupt rendőrök dolga volt az is, hogy megpróbálják lebeszélni a feljelentés megtételéről a megkárosított külföldi vendégeket, ha pedig ez nem sikerült, a megtett feljelentést eltüntették. Ebben az ügyben különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás volt a vád 33 vádlott ellen, az elkövetési érték pedig összességében milliárdos nagyságrendű.

A Központi Nyomozó Főügyészség egy másik vádiratot is benyújtott Vizoviczki László és 21 társa ellen. Abban az ügyben a vád vezető beosztású hivatalos személy által kötelességszegéssel és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés, többen az ügyészség szerint bűnszervezetben követték el cselekményeiket. A két vádirat alapján összesen több mint 300 cselekmény róható a vádlottak terhére az ügyészség szerint. A több mint félszáz vádlott között van 7 egykori rendőr, köztük 5 volt vezető beosztású tiszt, továbbá egykori tűzoltó százados, pénzügyőr főhadnagy, önkormányzati köztisztviselő és közegészségügyi felügyelő.

A Vizoviczki és társai elleni nyomozás a Nemzeti Védelmi Szolgálat titkos információgyűjtésen alapuló feljelentése nyomán 2012 elején kezdődött, és az év májusában fogták el az első gyanúsítottakat, köztük rendőrtiszteket is. Vizoviczkit 2013 májusában házi őrizetbe helyezték, majd decemberben a kényszerintézkedést lakhelyelhagyási tilalomra enyhítették, de idén májusban ismét letartóztatták az elsőrendű vádlottat.

Kiemelt kép: Kósa Zsuzsanna bíró (szemben j2) hallgatja Vizoviczki László elsőrendű vádlottat (k), aki az utolsó szó jogán felszólal az ellene és 33 társa ellen milliárdos nagyságrendű vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás vádjával indult büntetőper tárgyalásán a Fővárosi Törvényszéken 2017. április 28-án. Fotó: Máthé Zoltán /MTI