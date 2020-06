Vádat emeltek a Mórahalmi Mini Magyarország Park építői ellen, közölte az RTL Híradó szombat este. A gyanú szerint beruházó és a vele szerződésben álló cégek egymással összejátszva kb. 550 millió forint kárt próbáltak okozni az EU-s és a magyar költségvetésnek a történelmi Magyarország műemlékeit makettekkel bemutató park kivitelezése során.

Silány, bemutatásra alkalmatlan minőségben építették fel a Magyarország legjellemzőbb épületeit bemutató makett parkot, derült ki a helyszíni ellenőrzés közben.

A gyanúsítottak 2013 májusa és 2014 júniusa között az elkészült makettek darabszámáról és a projekt készültségi fokáról valótlan tartalmú dokumentumokat nyújtottak be a regionális fejlesztési ügynökségnek, így el nem végzett munkákra és be nem szerzett dolgokra is kérték a támogatások kifizetését vagy a már kifizetett támogatások elszámolását.

Az állami és az uniós költségvetést ténylegesen 436 millió forint vagyoni hátrány érte, amiből a végrehajtási eljárásban kb. 50 millió forint térült meg