EMMI: a gyógytornászok is kapnak bérkiegészítést

Meggondolta magát az Emmi, mégis kapnak bérkiegészítést a gyógytornászok – derül ki a minisztérium atv.hu-nak küldött válaszából.

Kásler Miklós pénteken jelentette be, hogy kik kapják az egészségügy dolgozók közül az 500 ezer forintos juttatást a járvány idején tanúsított helytállásukért. Nem sokkal a bejelentés után a gyógyszerészek és a gyógytornászok is jelezték, hogy ők kimaradtak a bérkiegészítési listából, így a július 1-jén esedékes juttatásból is. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma viszont hétfőn az ATV Híradójának azt válaszolta, hogy

a kórházi gyógyszerészek és a gyógytornászok is kapnak az egyszeri juttatásból.

Az EMMI válaszából az is kiderül, hogy a gyógyszertári gyógyszerészek viszont nem kapnak bérkiegészítést, Kásler Miklós el is magyarázta, miért nem:

Az ATV a szociális szférában dolgozók juttatására is rákérdezett, de erre nem érkezett válasz, így feltehetően ők kimaradnak a pénzosztásból.

kiemelt kép: Mohos Márton/24.hu