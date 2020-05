Novák Katalin: 150 ezerrel többen kapnak 13. havi nyugdíjat, mint a korábbi szabályozás idején

Szombat délelőtt ismét sajtótájékoztatót tartott az operatív törzs. A fertőzés számai úgy alakultak:

3473 igazolt fertőzött van,

6 halálos eset történt az elmúlt 24 órában, így 448-ra nőtt az elhunytak száma.

1371 gyógyultak száma.

1654 csökkent az aktív fertőzöttek száma.

45 vannak lélegeztetőgépen.

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár elmondta 66 nap telt el a veszélyhelyzet bevezetése óta. Azóta megváltozott életet élnek a magyarok. Az államtitkár a családok fontosságát, és a kormány intézkedéseit méltatta. Megismételte, hogy visszavezetik a 13. havi nyugdíjat, méghozzá felső plafon nélkül.

Mint mondta, 150 ezerrel többen kapnak majd 13 nyugdíjat, mint a korábbi szabályozás idején.

Az államtitkár ismét felsorolta a hozott intézkedéseket:

GYES, GYED, GYET és családi pótlék határidejét is meghosszabbították.

Hiteltörlesztési moratóriumot vezettek be.

Diákhitel pluszt igényelhetnek a diákok, ezt nyolcezren igényelték.

Július elsejétől ingyenes kresz tanfolyam és vizsga lehetőségét vezették be.

Döntés született arról, hogy a gyerekek nyári táborozások engedélyezik.

Kiss Róbert rendőr alezredes ismertette, hogy hétfőtől milyen új szabályok lépnek életbe hétfőtől a vidéki szabályok lazítása értelmében. Erről alábbi cikkünkben számoltunk be részletesen:

Az alezredes elmondta, jelentőse várakozás alakult ki a határátkelőknél. Mint mondta, a Nagylaki átkelőnél 6 órát meghaladó várakozási időre kell számítani. Felhívta a figyelmet arra is: a tömegközlekedésen és a zárt tereken kötelező maszkviselés továbbra is országszerte hatályban marad, valamint a 65 éven felüliekre érvényes bevásárlási idősáv is.

Szlávik János, a Szent László Kórház infektológus osztályvezető főorvosa arról beszélt, hogy előbb-utóbb ennek a járványnak egyszer vége lesz. A járványgörbe stabil. Viszont szerinte a járványügyi intézkedéseket fenn kell tartani. Elmondta sok mindennel próbálkoztak:

Például malária, HIV-fertőzés és AIDS elleni készítményekkel,

Ma már elérhető egy Japánban kifejlesztett gyógyszer, ami a betegség kezdeti szakaszában, illetve közepesen súlyos esetekben hatásos.

Elérhető egy Amerikában kifejlesztett intravénásan adott készítmény, ami a súlyos esetek kezelésénél hatásos.

Sikeres az immunterápia, valamint a vérplazma terápiával is sikeresek a kórházak.

Az infektológus elmondta, reménykednek benne, hogy lesz vakcina. Van, aki szerint már idén ősszel vagy télen, de legkésőbb a jövő tavasszal.

Kiemelt kép: MTI/Botár Gergely/ kormany.hu