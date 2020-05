Vadászok: Tessék viselkedni a szabadban!

Országos jelenséggé vált, hogy a jó idő beköszöntével egyre többen pihennek a szabadban, miután a koronavírus-járvány miatt a közösségi terek látogatása korlátozott vagy nem lehetséges. A kirándulóknak azonban tudniuk kell: ha nem viselkednek a természetben (amely szinte minden esetben vadászterület is) felelősen, veszélyeztetik annak élővilágát, a vadállományt, az okszerű és tervszerű vadgazdálkodást!

– közölte az MTI-vel az Országos Magyar Vadászati Védegylet. Azt írják, több vadászatra jogosult szervezet jelezte nekik, mint érdekképviseleti szervezetnek, hogy a természetjárók az elmúlt hetekben a korábbinál jóval gyakrabban térnek le az utakról, művelt mezőgazdasági területen bukkannak fel, sokszor sötétedéskor vagy azután is a vadászterületen tartózkodnak. Mindez szerintük problémákhoz vezethet.

Az élőhelyek indokolatlan zavarása kárt okozhat a vadállományban, amely most, a szaporodási időszakban a legsérülékenyebb. A zavarás az afrikai sertéspestis elleni védekezést is megnehezítheti, és a figyelmetlen kirándulók szintén terjeszthetik a házi sertésre veszélyes betegséget. Az erdőkben, bokrosokban napközben megriasztott vad balesetveszélyt is jelent, mert gyakran forgalmas utakat keresztezve menekülhet.