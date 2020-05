A rendszerváltás is csak annyira volt jó, mint az első dugás

Farkasházy Tivadart rapportra hívják a pártközpontba Kádár „nyugdíjba küldése” után, Nagy Bandó András egy seprűvel megveri a Kacsa magazin főszerkesztőjét, 1990 végén pedig minden idők legkeserűbb szilveszteri fináléját hallhatja a közönség. Ilyen volt a Rádiókabaré a rendszerváltás környékén.

„Ez is furcsa. Ahelyett, hogy a humorról beszélnénk, most a politikumot keressük benne — mintha a humorista vállán nyugodna az ország sorsa. Amíg nem létezett kimondottan ellenzék (kimondatlanul létezett), a nyilvánosság előtt elmondott egyetlen ellenzéki duma a humor volt. Vagy legalábbis arra fogták rá, mert az ember csak úgy csípőre tett kézzel kimondta az igazságot. Holott nem biztos, hogy a humor eredetileg ezért született” – nyilatkozta Nagy Bandó András 1989 januárjában a Magyar Szónak, rávilágítva arra, hogy miért is lehetett olyan fontos közéleti szerepe a rendszerváltást megelőző években a Rádiókabarénak.

Noha a hangnem a rendszer omladozásával párhuzamosan vált egyre bátrabbá és kritikusabbá, a politikai humor már a Rádiókabaré 1969-es indulásakor is meghatározó volt. Bár a hatalom iránti lojalitáshoz sokáig kétség sem férhetett, a határok óvatos tágítása így sem volt küzdelmek nélküli.

Amikor Lázár György munkaügyi miniszter lett [1970-ben], akkor elhangzott róla egy vicc a rádiókabaréban. Na, ez volt az első igazi nagy botrány. Harmincnégy pesterzsébeti veterán levélben tiltakozott Kádárnál, hogy én meg akarom dönteni a rendszert

– emlékezett 1989-ben a Népszabadságban a Rádiókabaré alapítója, Marton Frigyes.

„Sokat tudnék mesélni azokról az apró trükkökről, amelyekkel manőverezve sikerült az úgynevezett előzetes lehallgatásokon átverekedni, mondjuk, egy szilveszteri rádiókabarét. (…) A szilveszteri rádióműsor tájékozódási pont volt. S nemcsak a közvélemény számára, Tóth Dezső akkori miniszterhelyettes is gyakran mondta: a kabaréból tudja meg, hol tart a rendszer. A közvélemény számára is mérce volt: miről lehet beszélni nyilvánosan. (…) Sokszor beszéltünk személyi változásokról, ezek szükségességéről, anélkül, hogy konkrét nevek szóba kerültek volna. De hát ebben a műfajban éppen az a szép: nem szólunk esetleg konkrétan, de mindenki tudja, miről, kiről is van szó. Meg kellett találnunk mindig azt a formát, amellyel élve á legégetőbb kérdések is napvilágot láthattak a rádióban vagy a színpadon” – mondta Marton.

Ceaușescu és az utódlás még a vége felé is tabu volt

A stafétát 1985-ben átvevő Farkasházy Tivadar a Klubrádió 30 éves a rendszerváltás című műsorában néhány konkrét esetet is felidézett, hogyan jutottak át a szűrőn meredekebb poénok. „Vigyáznom kell, mert ez forró drót. Nem is olyan forró, úgy látszik, kihűlt” – hangzott el például 1982-ben Bárdy György szájából, majd egy pillanatnyi döbbent csendet követően elementáris röhögésben tört ki a közönség. Farkasházy szerint még Martonnak sem esett le, hogy a szöveg valójában Brezsnyev nem sokkal korábbi halálára utalt. Egy másik alkalommal a Koltai Róbert által megformált Illetékes elvtársat arról kérdezték egy szentesi fellépésen, hogy meddig maradnak nálunk az oroszok, mire Koltai úgy felelt: Most itt vannak, aztán egyszer csak hazamennek… Egyszer csak hazamennek!” A poén bekerült a rádióba is, de a kérdés már az orosz csapatok afganisztáni kivonásáról szólt. Egy Ceaușescura vonatkozó poénról ugyanakkor hiába mesélte be Farkasházy Hárs István rádióelnöknek, hogy az Marcos Fülöp-szigeteki elnökről szól, Aczél György átlátott a szitán, és kivágatta a jelenetből.

Farkasházy szerint Hársot egyébként részben a kabaré miatt váltották le a rádió éléről 1988-ban, miután Koltai mint Illetékes elvtárs „nyugdíjba küldte” Kádárt egy műsorban, őt pedig rapportra hívták a pártközpontba az agitációs és propaganda osztály vezetőjéhez, Lakatos Ernőhöz az eset miatt.