Eltörték a bagoly szárnyait, majd kidobták a fiókáival – videóval

Brutálisan bántalmazták a 2020-as év madarát. Összetörték és kidobták egy zsákban a fiókáival. Visszaértünk a zsákban kidobott bagolycsaláddal.Ha úgy gondolja, hogy 500 Forinttal támogatni szeretné a kis betegeink mentését, ellátását és gyógyítását akkor vagy egy hívással vagy sms-el Ön is megteheti. Hívja a 13600-at és üsse be a 50-es kódot vagy SMS küldésekor 13600 a címzett, az sms szöveg pedig 50Minden beérkezett adományt a Mentőállomás fenntartására és a beteg állatok gyógyítására fordítunk.EGY HÍVÁS IS ÉLETEKET MENTHET…Vagy adomány bankszámlaszmunkra:Kedvezményezett:Mályi Természetvédelmi EgyesületBankszámlaszámunk:ERSTE BANK H. Zrt. 11600006-00000000-63004951Hálásan köszönjük.

Közzétette: Madármentő Állomás Mályi – Bird Rescue – 2020. május 6., szerda