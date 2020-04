A Dózsa György úti idősek otthonában is találtak két fertőzöttek

Az Erzsébetvárosi Önkormányzat is hetek óta arra kéri a kormányzatot, hogy teszteljék az embereket. Szakemberek ismétlik folyamatosan: azért fontos ez, mert sokszor tünetmentes emberek is megfertőzhetnek másokat. Teszt nélkül senki se tudhatja, hogy megfertőződött-e vagy sem. Az operatív törzs szerint viszont, nem fontos tesztelni, mert az nem befolyásolja a járvány terjedését. Szerintünk ez a hozzáállás tarthatatlan és feleslegesen kockáztatja az emberek egészségét. Ezért a saját forrásainkból rendeltünk 2500 db gyors tesztet, hogy elsősorban a szociális és pandémiás ellátásban érintetteket megvizsgálhassuk.

Ez a tesztelés mutatta meg, hogy a Dózsa György úti idősek otthonában az egyik ellátottunk, és az egyik gondozó is megfertőződött. Ha a kormányon, az operatív törzsön múlt volna, sose derül ki erről a két emberről, hogy beteg, még most is fertőzhetnék a többi ott lakót. Így, hogy az önkormányzat elvégezte a tesztelést, lehetőség nyílik a többi gondozottól történő elkülönítésükre.