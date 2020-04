Zacher Gábor: Nem biztos, hogy kell ennyi kórházi ágy Magyarországnak

Zacher Gábor toxikológus Veiszer Alindának és László Pálnak adott videóinterjút, melyben elsősorban a járványhelyzetről kérdezték. A Magyar Hang által szemlézett interjúban az orvos a tesztelésről azt mondta, jó dolog, de az igazán döntő koronavírus-ügyben a vakcina lesz. A teszt ugyanis szerinte mindig egy adott pillanatra vonatkozó eredmény, ezért is nem a tesztelés fogja eldönteni a járvány elleni harcot, hanem az, hogy mikor lesz oltóanyag. Szóba került a kórházi ágyak kiürítése is, Zacher szerint pedig nem is biztos, hogy egyáltalán kell ennyi kórházi ágy Magyarországnak. Hollandiában például a mandulaműtétek ötven százalékát egy napos sebészeti ellátás keretében végzik, Magyarországon viszont nulla százalékát, mert akkor nem kapnák meg érte a finanszírozást – mondta. Tehát úgy látja, inkább a finanszírozás tekintetében kéne átalakítani a kórházak helyzetét. Biztos van olyan sebészeti osztály, ahol igenis el lehet venni az ágyak 15 százalékát, máshol viszont ugyanennyit kellene hozzátenni.

A toxikológus szerint undorító a vagdalkozás az idősotthonok miatt, mert igenis bekerülhet a vírus, akárhány orvos is teljesít ott szolgálatot. Egy ember is beviheti, akár ápoló vagy bárki más, és akkor onnantól a járvány pestisként söpör végig. Mentősként járt a Rózsa utcai otthonban, szerinte borzasztó volt végiggondolni ott, hogy az idős emberek mekkora része fog belehalni a járványba. Érdemes szerinte megnézni a statisztikákat is, hol kerül ki a legtöbb elhunyt az idősotthonokból: leginkább Norvégiában, miközben azért elég jó szociális védőháló működik ott. Zacher a politikai múltjáról is beszélt: annak idején fideszesként lett önkormányzati képviselő, de egy idő után elege lett a gombnyomogatásból, és már azt se tudja, mikor zárták ki.

Kiemelt kép: Berecz Valter