Karácsony: Kötelező lesz a maszkviselés a BKV járatain

Margitsziget lezárás és kötelező maszk vagy kendő

Nagyon várunk már rá, hogy visszatérjünk a régi életünkhöz. Azonban ahhoz, hogy fokozatosan enyhíteni lehessen a korlátozásokon, először szigorítanunk kell. Nem lazítani kell most a fegyelmen, hanem az eddigieknél is jobban betartani minden intézkedést. Egyre szebb az idő, egyre nagyobb a kísértés. De nemet kell mondanunk rá.A kormány által az önkormányzatoknak biztosított jogomnál fogva ismételten elrendeltem, hogy majdnem az egész hétvégére legyen lezárva a Margitsziget. A húsvéti tapasztalatokra építve most szombaton és vasárnap reggel 9 és este 8 óra között lesz a lezárás, így a futók, szigorúan betartva a 10 méteres követési távolságot, a kora reggeli és esti órákban ki tudnak menni sportolni. Óbuda-Békásmegyer polgármesterével egyeztetve ugyanez a korlátozás érinteni fogja az Óbudai-szigetet is.Emellett egy újabb korlátozást vezetünk be, amely a közösségi közlekedést érinti. Április 27-től, azaz jövő utáni hétfőtől a BKK járatait kizárólag kendővel vagy sállal eltakart arccal vagy maszkban lehet igénybe venni. Így óvhatjuk meg a mások és saját egészségünket is! #Budapest #vigyázzunkegymásra

Közzétette: Karácsony Gergely – 2020. április 17., péntek