Két napig várt a koronavírustesztre, antibiotikummal kezelték, lélegeztetőgépen van egy 67 éves férfi

Hiába várt a háziorvos által igényelt koronavírustesztre, a családja szerint csak két elteltével érkezett mentő ahhoz a 67 éves férfihez, akit négy napja már lélegeztetőgép tart életben, mélyaltatásban az egyik budapesti kórházban. Felesége az RTL Híradónak számolt be arról, hogy Törökországban jártak, ahol akkor hivatalosan még nem voltak megbetegedések. A férfinek korábban nem volt szervi baja, most mégis kétoldali tüdőgyulladással küzd, ez azonban csak későn derült ki, annak ellenére, hogy az asszony szerint háziorvosuk már hétfőn továbbította koronavírusteszt-igényüket a mentőknek, mivel a férfinek magas, olykor 40 fokos láza is volt (és a vérnyomása is felment).

Férje eközben a háziorvos által felírt lázcsillapítót és antibiotikumot szedte. Végül szerdán éjfélkor ment ki hozzájuk a mentő az asszony elmondása szerint, és felhívta a Szent László Kórház immunológusát, aki viszont azt mondta, a férfit nem kell beszállítani a kórházba, mert a tünetei nem utalnak koronavírusra. Három órával később a 67 éves férfi már félrebeszélt, ekkor a mentők az intenzív osztályra vitték, ahol megállapították a kétoldali tüdőgyulladást, koronavírustesztje pozitív lett, a keringése összeomlott, és lélegeztetőgépre kellett tenni. Látogatni nem lehet, a feleségét pedig azóta sem tesztelték, ő azonban karanténban tartja magát.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt írta: a mentők általi végzett mintavétel nem sürgősségi beavatkozás, a leadott címeket logisztikai terv szerint keresik fel, és minden megyében több mentő végzi a tesztelést.