Több mint 3 millió maszk érkezett Kínából, Orbán személyesen fogadta a szállítmányt

Tizenharmadik nap. Befutott a keleti portyázók újabb szállítmánya. Több mint 3 millió maszk, 100 ezer teszt, 86 lélegeztetőgép Kínából – írja reggeli Facebook-posztjában Orbán Viktor.

Liszt Ferenc repülőtéren készült fotók tanúsága szerint a kormányfő maga fogadta a szállítmányt Palkovics László társaságában, amit a kormányfő fotósa alaposan meg is örökített. Az is látszik a fotókon, hogy a Orbán a kétméteres biztonsági távolságot nemigen tartja be. Ezt megelőzően hétfőn is érkezett szállítmány Kínából.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye szerint közel 70 tonnányi orvosi eszközt és egészségügyi védőfelszerelést érkezett Budapestre. A minisztérium és a Semmelweis Egyetem közös beszerzését képezi újabb szállítmány. A távirati iroda felidézi: Orbán Viktor hétfőn az Országgyűlésben ismertette egyebek mellett az egészségügyi kapacitásokat. Ott is jelezte, eszközöket beszerezni Keleten lehet, az ország óriási tételeket kötött le, a szállítmányok folyamatosan érkeznek, több mint tíz repülőgép-szállítmányt várnak.

Kiemelt kép: Facebook